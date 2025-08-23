Khám phá những tiềm năng của Internet siêu tốc 10Gbps

(VTC News) -

Trong sự kiện công nghệ “Lead the speed - Dẫn đầu tốc độ” diễn ra tại TP.HCM ngày 22/8, FPT ra mắt giải pháp SpeedX tích hợp công nghệ truyền dẫn và kết nối không dây thế hệ mới XGS-PON và Wi-Fi 7. Sự kiện đánh dấu bước đi tiên phong đưa tiêu chuẩn kết nối internet mới tới tận tay người dùng Việt.

Giải pháp SpeedX là gì?

Thực tế hiện nay, một gia đình có thể sở hữu hàng chục thiết bị thông minh, từ smartphone, máy tính, TV thông minh, camera an ninh, hệ thống smarthome cho đến các thiết bị giải trí cao cấp. Điều này tạo ra áp lực khổng lồ lên mạng lưới Internet truyền thống, gây ra tình trạng nghẽn mạng và trải nghiệm không ổn định.

Giải pháp SpeedX của FPT tích hợp XGS-PON và Wi-Fi 7, mang đến trải nghiệm kết nối mạnh mẽ nhất. (Ảnh: FPT)

Giải pháp Internet SpeedX của FPT tích hợp công nghệ XGS-PON và Wi-Fi 7 tiên tiến nhất hiện nay. Bằng cách khai thác sức mạnh của công nghệ XGS-PON, giải pháp này cung cấp tốc độ đối xứng lên đến 10Gbps cho cả chiều tải lên (upload) và tải xuống (download). Tốc độ này giúp thay đổi hoàn toàn cách người dùng tương tác với thế giới số, biến những tác vụ nặng nề nhất trở nên nhẹ nhàng và tức thời.

SpeedX có khả năng tạo ra một "siêu xa lộ" Internet cho phép gần 100 thiết bị kết nối cùng lúc mà vẫn đảm bảo hiệu suất tối ưu nhất cho từng thiết bị. Băng thông cực lớn lên tới 10Gbps giúp loại bỏ hoàn toàn tình trạng một người tải game làm ảnh hưởng đến người khác đang xem YouTube hay họp trực tuyến.

Với các gia đình sử dụng hệ sinh thái smarthome, SpeedX đảm bảo tất cả các thiết bị từ đèn, rèm cửa, điều hòa, robot hút bụi cho đến hệ thống an ninh luôn được kết nối, phản hồi tức thì và hoạt động một cách trơn tru.

Còn với các game thủ, công nghệ XGS-PON cho phép tải một file game nặng chỉ dưới một phút. Đối với những người yêu thích điện ảnh, một bộ phim chất lượng 8K dung lượng hàng chục GB có thể được tải về chỉ trong vài giây, sẵn sàng cho trải nghiệm giải trí tại gia không thua kém rạp chiếu phim.

Khẳng định tại sự kiện, ông Hoàng Việt Anh, Chủ tịch FPT Telecom, Tập đoàn FPT nhấn mạnh: “Với giải pháp SpeedX tích hợp công nghệ XGS-PON và Wi-Fi 7 tiên tiến nhất, FPT định nghĩa lại tiêu chuẩn mới về tốc độ Internet tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ mang đến trải nghiệm thực tế Internet tốc độ 10Gbps đến mọi nhà, biến công nghệ tiên phong thành tiện ích thiết thực hàng ngày cho mỗi người dân Việt Nam”.

Hạ tầng XGS-PON hiện đại đi trước đón đầu tương lai số

Để biến tốc độ 10Gbps thành trải nghiệm thực tế, FPT đã đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng mạng lõi và công nghệ đầu cuối cho người dùng. SpeedX là sự kết hợp hoàn hảo của hai công nghệ tiên tiến nhất hiện nay.

Ông Hoàng Việt Anh - Chủ tịch HĐQT FPT Telecom, Tập đoàn FPT. (Ảnh: FPT)

XGS-PON (X-Gigabit-capable Passive Optical Network) là công nghệ cáp quang thụ động có khả năng cung cấp tốc độ 10 Gigabit, sử dụng hạ tầng cáp quang tiên tiến để mang lại tốc độ đối xứng lên tới 10Gbps. So với chuẩn GPON truyền thống bị giới hạn ở tốc độ 2.5Gbps/1.25Gbps, XGS-PON nhanh hơn gấp nhiều lần, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu băng thông ngày càng tăng cao trong 5-10 năm tới.

Trong khi đó, Wi-Fi 7 là thế hệ kết nối không dây mới nhất, giúp khai thác tối đa hiệu suất của XGS-PON. Wi-Fi 7 hỗ trợ đồng thời ba băng tần (2.4GHz, 5GHz và 6GHz), tốc độ gấp 10 lần so với các thế hệ trước đó và gấp 4 lần khả năng chịu tải. Việc triển khai giải pháp Internet SpeedX tích hợp hai công nghệ XGS-PON và Wi-Fi 7 nằm trong chiến lược nâng cấp hạ tầng và dịch vụ Internet của FPT.

Sự kết hợp này không chỉ là bản nâng cấp đơn thuần mà còn là một bước nhảy vọt về chất lượng, đây cũng là bước đi cụ thể hoá của FPT đồng hành cùng Chính phủ trong chiến lược Chuyển đổi số quốc gia, hướng đến hạ tầng băng rộng tốc độ cao, an toàn và ổn định, giúp Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu phổ cập Internet tốc độ gigabit.

Ra mắt Nền tảng livestream eSports đầu tiên made by Việt Nam

Cũng tại sự kiện, FPT chính thức giới thiệu ứng dụng FangTV do FPT Play phát triển, nền tảng livestream chuyên biệt dành cho lĩnh vực Gaming và eSports. FangTV là một trong những mạng xã hội đầu tiên tại Việt Nam được cấp phép hoạt động theo Nghị định147/2024/NĐ-CP về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Việc ra mắt FangTV đánh dấu bước đi tiên phong của FPT Play trong việc xây dựng một hệ sinh thái số chuyên sâu, phục vụ nhu cầu giải trí và kết nối ngày càng cao của cộng đồng yêu thích gaming và thể thao điện tử trong nước.

FangTV được phát triển nhằm mang đến trải nghiệm giải trí tương tác hiện đại, nơi người dùng có thể theo dõi các giải đấu eSports hàng đầu trong nước và quốc tế với chất lượng hình ảnh vượt trội, độ trễ thấp và dịch vụ ổn định. Nền tảng tích hợp đầy đủ các tính năng tương tác như livechat, bình luận thời gian thực và hiệu ứng "thả lửa" trực tiếp, tạo nên không khí sôi động, kết nối giữa người xem với nội dung.

Chia sẻ về sản phẩm mới, ông Phạm Thanh Tuấn, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc FPT Play, Tập đoàn FPT cho biết: “FangTV là một phần trong chiến lược dài hạn của FPT Play, hướng đến ba trụ cột chính: Làm chủ công nghệ, phát triển nội dung eSports có định hướng giáo dục và xây dựng hệ sinh thái số tích hợp. Chúng tôi kỳ vọng FangTV sẽ trở thành nền tảng livestream eSports hàng đầu tại Việt Nam, đóng vai trò kết nối cộng đồng và góp phần vào sự phát triển của ngành công nghiệp thể thao điện tử trong nước.”