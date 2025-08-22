Công nghệ 22/8: Singapore tổ chức tuần lễ AI quy mô lớn vào tháng 10

(VTC News) -

Tech Week Singapore 2025: Bùng nổ AI và chuyển đổi số châu Á

Sự kiện Tech Week Singapore 2025 sẽ diễn ra vào ngày 8 - 9/10 tại Trung tâm Hội nghị Sands Expo. Đây là một sự kiện công nghệ quy mô lớn, tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số trong các ngành công nghiệp chủ chốt.

Hội nghị sẽ quy tụ các tổ chức như Google, Microsoft, Oracle, AI Singapore, OpenAI và Ngân hàng Thế giới. Lần đầu tiên, DMEXCO Asia cũng sẽ ra mắt tại sự kiện, tập trung vào tiếp thị và quảng cáo kỹ thuật số.

Triển lãm về AI được tổ chức với quy mô lớn tại Singapore. (Nguồn Manila Times)

Chương trình gồm sáu sự kiện đồng tổ chức: Cloud & AI Infrastructure, DevOps Live, Cyber Security World, Data Centre World, Big Data & AI World và eCommerce Expo Asia. Mỗi sự kiện sẽ có các bài phát biểu, hội thảo và cơ hội kết nối, với các chủ đề như chiến lược an ninh mạng, chính phủ điện tử và trải nghiệm khách hàng dựa trên AI.

Đáng chú ý, Data Centre World sẽ mở rộng không gian triển lãm thêm 75%, trở thành một trong những sự kiện dữ liệu lớn nhất châu Á.

Thượng Hải tăng tốc tích hợp AI vào sản xuất

Thành phố Thượng Hải vừa công bố kế hoạch ba năm nhằm đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong ngành sản xuất, với mục tiêu hỗ trợ 3.000 doanh nghiệp chuyển đổi thông minh, xây dựng 10 nhà máy trình diễn “AI + sản xuất” và phát triển hệ sinh thái công nghiệp số toàn diện.

Theo ông Jia Wei từ Viện Nghiên cứu AI Thượng Hải, thành phố có thế mạnh về hàng không, đóng tàu, thiết bị cao cấp và sở hữu nguồn nhân lực AI lớn, tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng đổi mới và thiết lập chuẩn mực quốc gia.

Một chú robot phục vụ kem thu hút du khách trong sự kiện WAIC 2025 tại Thượng Hải vào ngày 29/7. (Nguồn: Xinhua)

Duanmu Haiying, Giám đốc Trung tâm Thúc đẩy ngành Metaverse Thượng Hải, cho biết thành phố đã đăng ký gần 100 mô hình AI lớn, kết nối hơn 16 triệu thiết bị qua nền tảng internet công nghiệp và dẫn đầu cả nước về mật độ trạm gốc 5G.

Dù tiềm năng lớn, vẫn còn nhiều thách thức như: Thiếu nhân lực có kỹ năng kép AI - sản xuất, khó khăn trong kết nối thiết bị công nghiệp, chuẩn hóa dữ liệu và phát triển giải pháp AI chi phí thấp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Anduril, Blue Origin thử nghiệm giao hàng từ quỹ đạo cho Bộ quốc phòng Mỹ

Anduril và Blue Origin vừa nhận được các hợp đồng nghiên cứu từ Không quân Hoa Kỳ để khám phá cách vận chuyển hàng hóa quân sự từ quỹ đạo về Trái Đất. Đây là một phần của chương trình Rocket Cargo, nhằm cách mạng hóa phương thức vận chuyển của Lầu Năm Góc.

Hợp đồng của Blue Origin trị giá 1,37 triệu USD, còn Anduril nhận 1 triệu USD. Mục tiêu là phát triển các hệ thống tên lửa tái sử dụng, thiết bị tái nhập khí quyển và phương tiện vận chuyển hàng hóa có thể giao hàng đến các khu vực xa xôi trong chưa đầy một giờ.

Tên lửa của Blue Origin được phóng lên. (Nguồn: Blue Origin)

Blue Origin sẽ phân tích khả năng vận chuyển hàng hóa “point-to-point” bằng công nghệ của mình, tại cơ sở ở Merritt Island, Florida – nơi họ đang phát triển tên lửa New Glenn. Trong khi đó, Anduril sẽ nghiên cứu thiết kế một container có thể tái nhập khí quyển, mang theo từ 5 đến 10 tấn hàng hóa, tích hợp nhiều loại tải trọng do chính phủ quy định.

Việc phát triển vật liệu chịu nhiệt và container bảo vệ hàng hóa khi tái nhập khí quyển là một thách thức lớn. Hiện chỉ có một số công ty như Varda Space và SpaceX có khả năng thực hiện điều này, nên tiềm năng thị trường là rất lớn.

Nếu công nghệ này thành công, Lầu Năm Góc có thể mua dịch vụ “giao hàng từ quỹ đạo” như cách họ thuê hãng hàng không dân sự. Về lâu dài, chương trình còn có thể mở rộng sang vận chuyển con người từ điểm này đến điểm khác bằng tên lửa.