Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 13/10/2025 - XSHCM 13/10

XSHCM 13/10. Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 13/10/2025 được mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả XSHCM 13/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 13/10 - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 13/10/2025 - Xổ số Hồ Chí Minh thứ Hai ngày 13/10/2025

Quy định cần biết

- Vé trúng phải giữ gìn cẩn thận, còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé số trúng thưởng là 30 ngày, tính từ ngày có kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn quy định, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị nhận tiền thưởng.

- Vé số trúng có giá trị nhận thưởng một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo yêu cầu của người trúng thưởng.

- Vé trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ giá trị các giải đó.

- Trường hợp người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể tham gia lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 được mở thưởng tại đài Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM.

- XSMN thứ 3 do đài Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu mở thưởng

- XSMN thứ 4 được mở thưởng tại đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng.

- XSMN thứ 5 được mở thưởng tại đài Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.

- XSMN thứ 6 được mở thưởng tại đài Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương.

- XSMN thứ 7 được mở thưởng tại đài Hậu Giang, TP.HCM, Bình Phước, Long An.

- XSMN Chủ nhật được mở thưởng tại đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang.

