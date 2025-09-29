Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 29/9/2025 - XSHCM 29/9

XSHCM 29/9. Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 29/9/2025 mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả XSHCM 29/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 29/9 - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 29/9/2025 - Xổ số Hồ Chí Minh thứ Hai ngày 29/9/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải giữ nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé trúng giải có thời hạn nhận thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày mở thưởng. Quá 30 ngày quy định, vé số trúng không còn giá trị lĩnh hưởng.

- Vé trúng thưởng chỉ được nhận thưởng một lần, người trúng thưởng có thể nhận bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải khác nhau thì người chơi sẽ được lĩnh tất cả các giải thưởng đó.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể đến lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam mở thưởng tại đài Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM.

- Thứ Ba: XSMN có đài Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu quay thưởng.

- Thứ Tư: XSMN có đài Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai mở thưởng.

- Thứ Năm: XSMN có đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận quay thưởng.

- Thứ Sáu: XSMN có đài Trà Vinh, Bình Dương, Vĩnh Long mở thưởng.

- Thứ Bảy: XSMN có đài Long An, Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM quay thưởng.

- Chủ nhật: XSMN có đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang mở thưởng.

