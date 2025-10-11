Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 11/10/2025 - XSHCM 11/10

XSHCM 11/10. Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 11/10/2025 được mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả XSHCM 11/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 11/10 - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 11/10/2025 - Xổ số Hồ Chí Minh thứ Bảy ngày 11/10/2025

Xem lại kết quả xổ số TP.HCM các ngày mở thưởng trước

- Kết quả xổ số TP.HCM ngày 6/10/2025

XSHCM 6/10, kết quả xổ số TP.HCM ngày 6/10/2025.

- XSHCM 4/10/2025

XSHCM 4/10, kết quả xổ số TP.HCM ngày 4/10/2025.

- XSHCM 29/9/2025

XSHCM 29/9, kết quả xổ số TP.HCM ngày 29/9/2025.

- XSHCM 27/9/2025

XSHCM 27/9, kết quả xổ số TP.HCM ngày 27/9/2025.

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải giữ gìn cẩn thận, còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không được tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn nhận thưởng của vé trúng là 30 ngày, được tính kể từ ngày mở thưởng. Sau thời hạn này, vé trúng không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé số trúng được nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt theo yêu cầu người trúng thưởng.

- Nếu vé trúng cùng lúc nhiều giải thì người chơi sẽ lĩnh đủ giá trị các giải đó.

- Trường hợp người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai sẽ mở thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM.

- XSMN thứ Ba sẽ mở thưởng tại đài Bến Tre, Bạc Liêu và Vũng Tàu.

- XSMN thứ Tư sẽ mở thưởng tại đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.

- XSMN thứ Năm sẽ mở thưởng tại đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận.

- XSMN thứ Sáu sẽ mở thưởng tại đài Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương.

- XSMN thứ Bảy sẽ mở thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật sẽ mở thưởng tại đài Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang.

Theo dõi kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay 11/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.