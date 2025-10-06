Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 6/10/2025 - XSHCM 6/10

XSHCM 6/10. Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 6/10/2025 được mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả XSHCM 6/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 6/10 - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 6/10/2025 - Xổ số Hồ Chí Minh thứ Hai ngày 6/10/2025

Xem lại kết quả xổ số TP.HCM các kỳ quay thưởng trước

- Kết quả xổ số TP.HCM ngày 4/10/2025

XSHCM 4/10, kết quả xổ số TP.HCM ngày 4/10/2025.

- XSHCM 29/9/2025

XSHCM 29/9, kết quả xổ số TP.HCM ngày 29/9/2025.

- XSHCM 27/9/2025

XSHCM 27/9, kết quả xổ số TP.HCM ngày 27/9/2025.

- XSHCM 22/9/2025

XSHCM 22/9, kết quả xổ số TP.HCM ngày 22/9/2025.

Quy định cần biết

- Vé trúng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày, được tính kể từ ngày mở thưởng. Quá 30 ngày quy định, vé số trúng sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé số trúng chỉ được nhận thưởng một lần, người trúng thưởng có thể nhận bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải khác nhau thì người chơi sẽ lĩnh đủ giá trị các đó.

- Người trúng thưởng do nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: Đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp mở thưởng.

- Thứ Ba: Đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre sẽ mở thưởng.

- Thứ Tư: Mở thưởng tại đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng.

- Thứ Năm: Mở thưởng tại đài Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.

- Thứ Sáu: Do đài Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương mở thưởng.

- Thứ Bảy: Mở thưởng tại đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TP.HCM.

- Chủ nhật: XSMN do đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay 6/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.