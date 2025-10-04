Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 4/10/2025 - XSHCM 4/10

XSHCM 4/10. Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 4/10/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM. Kết quả XSHCM 4/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 4/10 - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 4/10/2025 - Xổ số Hồ Chí Minh thứ Bảy ngày 4/10/2025

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng phải giữ gìn cẩn thận, đảm bảo còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn nhận thưởng của vé số trúng thưởng là 30 ngày, kể từ ngày quay số mở thưởng. Quá 30 ngày, vé số trúng sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé trúng có giá trị nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải khác nhau thì người chơi sẽ lĩnh đủ giá trị các giải.

- Nếu người trúng thưởng không thể trực tiếp đến lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: Đài Cà Mau, TP.HCM và Đồng Tháp mở thưởng.

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam có đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu quay thưởng.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam có đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng quay thưởng.

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam có đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận mở thưởng.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam có đài Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương mở thưởng.

- Thứ Bảy: XSMN có đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An, TP.HCM quay thưởng.

- Chủ nhật: XSMN do đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt mở thưởng.

