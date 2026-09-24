Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 24/9/2026 - XSQT 24/9

(VTC News) -

XSQT 24/9 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 24/9/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Trị quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSQT 24/9/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQT 24/9/2026 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 24/9/2026 - Xổ số Quảng Trị thứ Năm ngày 24/9/2026

Kết quả XSMT Quảng Trị ngày 24/09/2026 Đang tải kết quả...

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- XSQT 17/9/2026

Giải đặc biệt của xổ số Quảng Trị ngày 17/9/2026 là 187794. Kết quả cụ thể các giải như sau:

XSQT 17/9, kết quả xổ số Quảng Trị ngày 17/9/2026.

- XSQT 10/9/2026

Xổ số Quảng Trị ngày 10/9/2026 có giải đặc biệt 428380. Các giải còn lại được công bố như sau:

XSQT 10/9, kết quả xổ số Quảng Trị ngày 10/9/2026.

- XSQT 3/9/2026

Giải đặc biệt xổ số Quảng Trị ngày 3/9/2026 là 307385. Kết quả các giải được công bố như sau:

XSQT 3/9, kết quả xổ số Quảng Trị ngày 3/9/2026.

- XSQT 27/8/2026

Kết quả xổ số Quảng Trị ngày 27/8/2026 có giải đặc biệt 527979. Chi tiết các giải như sau:

XSQT 27/8, kết quả xổ số Quảng Trị ngày 27/8/2026.

- XSQT 20/8/2026

Trong kỳ xổ số Quảng Trị ngày 20/8/2026, giải đặc biệt là 560658. Các giải còn lại có kết quả như sau:

XSQT 20/8, kết quả xổ số Quảng Trị ngày 20/8/2026.

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách, không chắp vá, không tẩy xóa và không sửa chữa.

- Vé số trúng có thời hạn đổi thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng. Nếu quá hạn theo quy định, vé số trúng không còn giá trị đổi thưởng.

- Vé số trúng được lĩnh một lần đầy đủ giá trị giải thưởng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Nếu vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng được lĩnh tổng giá trị các giải trúng.

- Trường hợp người trúng vì nguyên nhân khách quan không thể lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 gồm Công ty XSKT Huế và Phú Yên tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 3 gồm Công ty XSKT Quảng Nam và Đắk Lắk sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 4 gồm Công ty XSKT Đà Nẵng, Khánh Hòa quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 5 gồm Công ty XSKT Quảng Bình, Quảng Trị và Bình Định quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 6 gồm Công ty XSKT Gia Lai, Ninh Thuận sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 7 gồm Công ty XSKT Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Đắk Nông sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật gồm Công ty XSKT Khánh Hòa, Kon Tum và Huế quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị hôm nay 24/9/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.