Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 7/9/2025 - XSKG 7/9

XSKG 7/9. Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 7/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang. Kết quả XSKG 7/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKG 7/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 7/9/2025 - XS đài Kiên Giang Chủ nhật ngày 7/9/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải giữ nguyên vẹn, đảm bảo không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, để tránh bị từ chối trả thưởng.

- Vé trúng có giá trị lĩnh thưởng trong 30 ngày kể từ công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn này, những vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé trúng chỉ được lĩnh thưởng một lần bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy vào yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều giải thưởng thì người chơi được lĩnh tất cả các giải đó.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai quay thưởng tại đài Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM.

- XSMN thứ Ba do đài Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre quay thưởng.

- XSMN thứ Tư do đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng quay thưởng.

- XSMN thứ Năm do đài Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang quay thưởng.

- XSMN thứ Sáu do đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh quay thưởng.

- XSMN thứ Bảy do đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An, TP.HCM quay thưởng.

- XSMN Chủ nhật do đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 7/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.