Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 10/8/2025 - XSKG 10/8

XSKG 10/8. Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 10/8/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang. Kết quả các giải thưởng XSKG 10/8/2025 sẽ được cập nhật liên tục từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKG 10/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 10/8/2025 - XS đài Kiên Giang Chủ nhật ngày 10/8/2025

Một số lưu ý khi trúng thưởng XSKG cần biết

- Người chơi cần phải giữ vé số trúng nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày, tính từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay số mở thưởng. Quá hạn này, các vé số trúng giải sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé trúng thưởng có giá trị lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Nếu vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thưởng thì người chơi sẽ lĩnh tất cả các giải đó.

- Trường hợp người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể tham gia lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thưởng. Việc ủy quyền lĩnh thưởng phải được thực hiện bằng văn bản theo quy định pháp luật hiện hành.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: Do đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM quay thưởng.

- Thứ Ba: Do đài Bến Tre, Bạc Liêu và Vũng Tàu quay thưởng.

- Thứ Tư: Do đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng quay thưởng.

- Thứ Năm: Do đài Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang quay thưởng.

- Thứ Sáu: Do đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh quay thưởng.

- Thứ Bảy: Đài Bình Phước, Long An, Hậu Giang, TP.HCM quay thưởng.

- Chủ nhật: Do đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang sẽ mở thưởng.

