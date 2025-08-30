Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 31/8/2025 - XSKG 31/8

XSKG 31/8. Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 31/8/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang. Kết quả XSKG 31/8/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng phải giữ nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, để tránh bị từ chối trả thưởng.

- Vé số trúng có giá trị lĩnh thưởng trong 30 ngày kể từ công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay thưởng. Quá thời hạn này, những vé trúng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé số trúng được lĩnh thưởng một lần bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy vào lựa chọn của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều giải thì người chơi được lĩnh tất cả các giải đó.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: XSMN sẽ quay thưởng tại đài Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM.

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam sẽ quay thưởng tại đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam sẽ quay thưởng tại đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng.

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam sẽ quay thưởng tại đài An Giang, Bình Thuận và Tây Ninh.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam sẽ quay thưởng tại đài Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam sẽ quay thưởng tại đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An, TP.HCM.

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam sẽ quay thưởng tại đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt.

Theo dõi kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 31/8/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.