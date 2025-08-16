Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 17/8/2025 - XSKG 17/8

XSKG 17/8. Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 17/8/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang. Kết quả các giải thưởng XSKG 17/8/2025 sẽ được cập nhật liên tục từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKG 17/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 17/8/2025 - Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 17/8/2025

Xem thêm kết quả xổ số Kiên Giang các ngày quay thưởng trước

- XSKG 10/8, kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 10/8/2025

XSKG 10/8, kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay ngày 10/8/2025.

- XSKG 3/8/2025

XSKG 3/8, kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay ngày 3/8/2025.

- XSKG 27/7/2025

XSKG 27/7, kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay ngày 27/7/2025.

- XSKG 20/7/2025

XSKG 20/7, kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay ngày 20/7/2025.

Những lưu ý khi trúng thưởng XSKG

- Vé số trúng phải giữ nguyên vẹn, không để bị rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé trúng có giá trị nhận thưởng trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quay số mở thưởng. Sau thời hạn quy định, vé trúng giải không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé trúng được nhận thưởng một lần bằng tiền mặt hoặc nhận chuyển khoản tùy theo yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng được lĩnh tổng tất cả các giải đó.

- Nếu người trúng thưởng vì lý do khách quan không thể tham gia lĩnh thưởng thì có thể làm văn bản ủy quyền cho người khác lĩnh thưởng.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: Đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay thưởng.

- Thứ Ba: Do các đài Bến Tre, Bạc Liêu và Vũng Tàu quay thưởng.

- Thứ Tư: Đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng quay thưởng.

- Thứ Năm: Do đài Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang quay thưởng.

- Thứ Sáu: Do đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh quay thưởng.

- Thứ Bảy: Do đài Long An, Bình Phước, Hậu Giang và TP.HCM quay thưởng.

- Chủ nhật: Do các đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 17/8/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.