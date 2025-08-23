Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 24/8/2025 - XSKG 24/8

XSKG 24/8. Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 24/8/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang. Kết quả XSKG 24/8/2025 sẽ được cập nhật liên tục từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKG 24/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 24/8/2025 - Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 24/8/2025

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng phải giữ nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, để tránh bị từ chối trả thưởng.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng là 30 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay thưởng. Sau thời hạn 30 ngày quy định, vé trúng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé trúng chỉ được nhận thưởng một lần bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy thuộc vào yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải thì người chơi được lĩnh tất cả các giải đó.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai quay thưởng tại đài Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM.

- XSMN thứ Ba quay thưởng tại đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre.

- XSMN thứ Tư quay thưởng tại đài Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng.

- XSMN thứ Năm quay thưởng tại đài An Giang, Bình Thuận và Tây Ninh.

- XSMN thứ Sáu quay thưởng tại đài Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương.

- XSMN thứ Bảy quay thưởng tại đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An, TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật quay thưởng tại đài Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt.

Theo dõi kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 24/8/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.