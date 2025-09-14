Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 14/9/2025 - XSKG 14/9

XSKG 14/9. Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 14/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang. Kết quả XSKG 14/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKG 14/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 14/9/2025 - XS đài Kiên Giang Chủ nhật ngày 14/9/2025

Xem thêm KQXS Kiên Giang các kỳ quay số mở thưởng trước

- XSKG 7/9, kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 7/9/2025

XSKG 7/9, kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay ngày 7/9/2025.

- XSKG 31/8/2025

XSKG 31/8, kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay ngày 31/8/2025.

- XSKG 24/8/2025

XSKG 24/8, kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay ngày 24/8/2025.

- XSKG 17/8/2025

XSKG 17/8, kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay ngày 17/8/2025.

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải giữ gìn cẩn thận, đảm bảo còn nguyên vẹn, đảm bảo không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa.

- Vé số trúng có giá trị lĩnh thưởng trong 30 ngày kể từ ngày mở thưởng trên tờ vé. Quá thời hạn này, các vé số trúng thưởng sẽ không còn giá trị nhận tiền thưởng.

- Vé trúng được lĩnh thưởng một lần bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy thuộc vào yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ được lĩnh tất cả các giải đó.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai do đài Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM mở thưởng.

- XSMN thứ Ba do đài Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre mở thưởng.

- XSMN thứ Tư do đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng mở thưởng.

- XSMN thứ Năm do đài Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu do đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy do đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP.HCM mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật do đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 14/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.