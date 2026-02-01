Kết quả Man Utd vs Fulham, vòng 24 giải Ngoại Hạng Anh mới nhất

(VTC News) -

Man Utd 3-2 Fulham Casemiro 19' Cunha 57' 85' Jimenez 90+3' Kevin Sesko 90+5'

Trận Man Utd đấu với Fulham thuộc vòng 24 giải Ngoại Hạng Anh diễn ra lúc 21h ngày 1/2 trên sân vận động Old Trafford (Manchester, Anh). Bàn thắng trong thời gian bù giờ của Benjamin Sesko giúp Man Utd giành chiến thắng thứ ba liên tiếp dưới thời huấn luyện viên tạm quyền Michael Carrick.

Man Utd đấu với Fulham ở vòng 24 giải Ngoại Hạng Anh. (Ảnh: Reuters)

Những phút đầu trận đấu diễn ra ở nhịp độ cao khi 2 đội bóng sẵn sàng chơi đôi công. Man Utd không áp đảo nhưng vẫn là đội tạo ra nhiều cơ hội hơn.

VAR khiến đội chủ nhà bị hủy quả phạt đền. Tuy nhiên, ở tình huống đá phạt ngay sau đó, Bruno Fernandes kiến tạo cho Casemiro bật cao đánh đầu mở tỷ số.

Fulham gặp khó sau khi nhận bàn thua. Những tình huống lên bóng của đội khách liên tục bị các cầu thủ Man Utd ngăn chặn dễ dàng.

Đội chủ nhà duy trì thế trận an toàn, chờ cơ hội phản công. Sau những phút đầu hiệp 2 bị dồn ép, Man Utd có bàn nhân đôi cách biệt ở phút 56. Casemiro kiến tạo cho Cunha dứt điểm tung lưới Fulham.

Cunha ghi bàn. (Ảnh: Reuters)

Đội khách cố gắng tấn công trong sự bế tắc. Phải đến cuối trận, hàng thủ Man Utd mới sơ suất. Harry Maguire phạm lỗi trong vòng cấm và Raul Jimenez không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn rút ngắn tỷ số 1-2.

Man Utd bất ngờ nhận bàn thua thứ hai trong thời gian bù giờ. Kevin đánh bại thủ môn Lammens bằng siêu phẩm vào góc cao khung thành. Tuy nhiên, giống như trận thắng Arsenal, Man Utd ghi bàn ngay sau khi bị gỡ hòa.

Đường chuyền của Bruno từ cánh phải không mạnh nhưng vừa đủ sửa lưng hậu vệ đội khách. Sesko xoay người dứt điểm tung lưới Fulham, ấn định chiến thắng 3-2 cho đội chủ nhà.

Đội hình Man Utd vs Fulham

Man Utd: Senne Lammens (31), Diogo Dalot (2), Harry Maguire (5), Lisandro Martinez (6), Bruno Fernandes (8), Matheus Cunha (10), Amad Diallo (16), Casemiro (18), Bryan Mbeumo (19), Luke Shaw (23), Kobbie Mainoo (37).

Fulham: Bernd Leno (1), Joachim Andersen (5), Raul Jimenez (7), Harry Wilson (8), Jorge Cuenca (15), Sander Berge (16), Alex Iwobi (17), Samuel Chukwueze (19), Timothy Castagne (21), Emile Smith Rowe (32), Antonee Robinson (33).

Thông tin Man Utd và Fulham

Siêu máy tính của Soccerway đánh giá cơ hội thắng của Man Utd là 48%, trong khi cơ hội thắng của Fulham chỉ là 22%. Thuật toán mô phỏng của Opta đánh giá cơ hội thắng của Man Utd là 51,7% và Fulham là 23,7%. Những con số này cho thấy Man Utd được đánh giá cao hơn và Fulham có thể tạo bất ngờ nếu tận dụng tốt cơ hội và hạn chế sai lầm.

Man Utd cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick. Đội chủ sân Old Trafford lần lượt đánh bại Man City và Arsenal tại giải Ngoại Hạng Anh. Chuỗi 6 trận bất bại giúp “Quỷ đỏ” chiếm ưu thế trong cuộc đua Top 4. Man Utd đã ghi bàn trong 11 trận liên tiếp tại Premier League và chỉ để lọt lưới 1 bàn trong 3 trận sân nhà gần nhất.

Fulham cũng nuôi tham vọng cạnh tranh suất dự cúp châu Âu. Thầy trò Marco Silva chỉ thua 1/8 trận gần nhất trên mọi đấu trường, giành tới 5 chiến thắng. Đội khách hiện đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng.

Man Utd chịu tổn thất lớn khi Dorgu dính chấn thương gân khoeo và dự kiến phải nghỉ thi đấu khoảng 10 tuần. Matthijs de Ligt vắng mặt vì chấn thương lưng. Joshua Zirkzee đã trở lại tập luyện nhưng vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Fulham chào đón sự trở lại của Kenny Tete sau chấn thương đùi. Rodrigo Muniz và Sasa Lukic cần thêm thời gian hồi phục. Calvin Bassey, Alex Iwobi và Samuel Chukwueze sẵn sàng tái xuất sau AFCON. Tân binh Oscar Bobb có thể phải chờ thêm để có màn ra mắt.