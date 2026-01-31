Kết quả Leeds United vs Arsenal, vòng 24 giải Ngoại Hạng Anh mới nhất

(VTC News) -

Trận Leeds United đấu với Arsenal thuộc vòng 24 giải Ngoại Hạng Anh diễn ra lúc 22h ngày 31/1. Stuart Attwell là trọng tài chính. Báo Điện tử VTC News cập nhật tỷ số, highlight trận đấu sớm nhất tại đây.

Kết thúc hiệp 1, Arsenal tạm dẫn Leeds United với tỷ số 2-0. Noni Madueke là nhân tố nổi bật với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo cho đồng đội ghi bàn.

Đội hình Leeds United vs Arsenal

Leeds United: Karl Darlow (26), Jayden Bogle (2), Gabriel Gudmundsson (3), Ethan Ampadu (4), Pascal Struijk (5), Joe Rodon (6), Dominic Calvert-Lewin (9), Brenden Aaronson (11), Anton Stach (18), James Justin (24), Ilia Gruev (44).

Arsenal: David Raya (1), William Saliba (2), Piero Hincapie (5), Gabriel Magalhaes (6), Jurrien Timber (12), Viktor Gyokeres (14), Leandro Trossard (19), Noni Madueke (20), Kai Havertz (29), Martin Zubimendi (36), Declan Rice (41).

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục diễn biến bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2026-2026 mới nhất theo thông tin chính thức từ Premier League. Tính đến hết trận Leeds United gặp Arsenal, vị trí các đội bóng như sau.

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Arsenal 23 42/17 50 2 Man City 23 46/20 46 3 Aston Villa 23 36/26 46 4 Man Utd 23 41/34 38 5 Chelsea 23 38/24 37 6 Liverpool 23 35/32 36 7 Fulham 23 32/32 34 8 Brentford 23 35/32 33 9 Everton 22 24/25 32 10 Sunderland 23 24/26 32 11 Fulham 23 33/31 31 12 Newcastle United 23 31/29 31 13 Bournemouth 23 38/43 30 14 Tottenham 23 33/31 28 15 Crystal Palace 23 24/28 28 16 Leeds United 22 30/36 26 17 Nottingham 23 23/34 25 18 West Ham 23 27/45 20 19 Burnley 23 25/44 15 20 Wolves 23 15/43 8

Thông tin Leeds United và Arsenal

Sau 3 trận liên tiếp không thắng, Arsenal bỏ lỡ cơ hội bứt phá trong cuộc đua vô địch và bị 2 đối thủ cạnh tranh thu hẹp khoảng cách. Với phong độ thiếu ổn định, tỷ lệ thắng của Arsenal chỉ là 32% theo nhận định của Soccerway. Trong khi đó, cơ hội thắng của Leeds là 48%.

William Saliba và Jurrien Timber đều không thể góp mặt trong chiến thắng của Arsenal trước Kairat do gặp vấn đề về thể lực, tuy nhiên cả 2 sẽ trở lại đội hình gặp Leeds United. Mikel Merino và Bukayo Saka chấn thương ngay trước trận đấu, chưa rõ mức độ.

Leeds United đón nhận một vài tín hiệu tích cực về mặt lực lượng, khi Gabriel Gudmundsson (cơ khép) và Daniel James (đùi) đều có khả năng trở lại trong cuộc tiếp đón đội đầu bảng. Tuy nhiên, hậu vệ Jaka Bijol dự kiến sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng một tháng vì chấn thương đùi. Tiền đạo Lukas Nmecha cũng vắng mặt vì vấn đề tương tự.