Trực tiếp bóng đá Man Utd 1-0 Fulham: Casemiro lập công

Trận Man Utd đấu với Fulham thuộc vòng 24 giải Ngoại Hạng Anh diễn ra lúc 21h ngày 1/2 trên sân vận động Old Trafford (Manchester, Anh). John Brooks là trọng tài chính.

Iwobi sút xa không làm khó được thủ môn của Man Utd. Fulham bế tắc. Robinson, Smith Rowe và Wilson có thể phối hợp nhịp nhàng ở vòng ngoài nhưng không thể tìm được đường vào vòng cấm.

Fulham ép sân sau khi thủng lưới. Đội khách tấn công nhiều ở cánh trái với những pha dâng cao của Robinson. Dù vậy, Man Utd thủ rất chắc.

Các trợ lý trong phòng VAR chỉ ra rằng hậu vệ Fulham kéo người ở ngoài vòng cấm. Động tác xoạc cuối cùng ở trong vòng cấm trúng bóng. Do đó, quyết định phạt đền bị hủy.

Trọng tài cho rằng Cuenca phạm lỗi với Cunha trong vòng cấm.

Andersen chạm bóng làm đổi hướng pha đánh đầu của đồng đội. Pha dứt điểm nhẹ, thủ môn của Man Utd vẫn kịp phản xạ.

Mbeumo thoát xuống rất thoáng nhưng trung vệ Fulham kịp lùi về xoạc bóng chính xác. Man Utd vẫn rất nguy hiểm với những tình huống bóng dài ra sau lưng hàng thủ đối phương.

Maguire đánh đầu trong pha phạt góc. Thủ môn Fulham đổ người bắt gọn. Man Utd dễ dàng giải quyết pha phản công sau đó của đối thủ.

Diallo từ cánh phải cắt vào trong và dứt điểm chân trái. Thủ môn Fulham đẩy bóng.

Cú sút đầu tiên là pha dứt điểm từ xa không trúng đích của Andersen (Fulham).

Nhận định Man Utd đấu với Fulham

Siêu máy tính của Soccerway đánh giá cơ hội thắng của Man Utd là 48%, trong khi con số của Fulham chỉ là 22%. Thuật toán mô phỏng của Opta đánh giá khả năng Man Utd thắng là 51,7%, Fulham chỉ 23,7%. Man Utd có phong độ tốt hơn và được chơi trên sân nhà.

Huấn luyện viên tạm quyền Michael Carrick tạo ra thay đổi lớn cho Man Utd về mặt kết quả. Đội chủ sân Old Trafford lần lượt đánh bại 2 đội đầu bảng là Arsenal và Man City.

Việc chuyển đổi về sơ đồ 4 hậu vệ và lối đá nhanh thiên về phản công giúp Man Utd gây bất ngờ trước các đối thủ mạnh. Tuy nhiên, khả năng kiểm soát và áp đặt thế trận của Bruno Fernandes khi đấu với các đội "cửa dưới" chưa được kiểm chứng.

Fulham có phong độ không tồi trong thời gian gần đây. Tính trong 10 trận gần nhất ở mọi đấu trường, đội bóng này chỉ nhận 2 thất bại.

Chiến thắng trước Arsenal khiến Man Utd phải đánh đổi bằng chấn thương của Patrick Dorgu. Dù vậy, huấn luyện viên Carrick không thiếu phương án thay thế ở vị trí tấn công cánh trái.

Danh sách chấn thương của đội chủ nhà chỉ còn Matthijs de Ligt (chấn thương lưng). Joshua Zirkzee trở lại tập luyện và có thể góp mặt trên ghế dự bị.

Fulham, đón sự trở lại của hậu vệ phải Kenny Tete sau chấn thương đùi, nhưng nhiều khả năng anh chưa thể đá chính. Rodrigo Muniz và Sasa Lukic dự kiến vẫn sẽ phải nghỉ thêm một thời gian.

Sự bổ sung quan trọng của Fulham là việc Calvin Bassey, Alex Iwobi và Samuel Chukwueze trở lại sau khi phục vụ đội tuyển quốc gia. Tân binh Oscar Bobb có thể sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa mới được ra mắt.