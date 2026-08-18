Kết quả khám nghiệm tử thi của diễn viên 'Heroes'

Chiều 16/8 (giờ địa phương), truyền thông Mỹ đồng loạt đưa tin nữ diễn viên Hayden Panettiere qua đời ở tuổi 36. Sự ra đi đột ngột của ngôi sao loạt phim Heroes và Nashville khiến công chúng và giới giải trí Hollywood bàng hoàng.

Theo xác nhận từ Văn phòng Pháp y quận Greenville (bang Nam Carolina) với trang Page Six, cuộc gọi khẩn cấp 911 báo cáo về một ca ngưng tim được ghi nhận vào lúc 13h51. Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng ứng cứu nhanh và nhân viên y tế khẩn cấp lập tức có mặt tại hiện trường. Dù đội ngũ y tế triển khai các biện pháp hồi sức cấp cứu, nữ diễn viên vẫn không qua khỏi và được tuyên bố tử vong lúc 14h32 cùng ngày.

Hình ảnh cuối cùng của Hayden Panettiere tại một sự kiện. (Ảnh: Shutterstock)

Cơ quan chức năng xác định nạn nhân là Hayden Lesley Panettiere, 36 tuổi. Cô được phát hiện trong trạng thái bất tỉnh tại một căn nhà thuê qua ứng dụng Airbnb ở Nam Carolina - nơi cô đang lưu trú tạm thời.

Đại diện Văn phòng Pháp y cho biết hiện chưa phát hiện dấu hiệu ngoại lực hay chấn thương vật lý nào dẫn đến cái chết. Nguyên nhân và hình thức tử vong chính thức vẫn đang chờ kết quả giám định pháp y cùng các xét nghiệm chuyên sâu.

Tuy nhiên, theo nguồn tin từ cuộc gọi 911 mà Page Six thu thập được, lực lượng chức năng nghi vấn đây có thể là một trường hợp “sử dụng quá liều” chất cấm. Theo TMZ, cảnh sát đã tìm thấy Narcan - loại thuốc chuyên dùng để ngăn ngừa ảnh hưởng của việc sử dụng quá liều opioid - tại hiện trường. Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa rõ liệu Hayden Panettiere đã kịp sử dụng loại thuốc này hay chưa.

Trước đó một ngày, nữ diễn viên cùng bạn trai Brian Hickerson bay từ Los Angeles đến Nam Carolina. Mối quan hệ giữa Panettiere và Hickerson từng gây chú ý vì loạt bê bối liên quan đến bạo lực. Hickerson phải nhận án tù 45 ngày và chịu 4 năm quản chế vì hành vi hành hung nữ diễn viên.

Sinh ngày 21/8/1989, Hayden Panettiere bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 1994 qua phim truyền hình One Life to Live, trước khi tiếp tục gây ấn tượng trong Guiding Light. Năm 9 tuổi, cô lồng tiếng cho Công chúa Dot trong phim hoạt hình A Bug’s Life (1998) của Pixar và đảm nhận vai diễn đáng nhớ trong tác phẩm điện ảnh Remember the Titans (2000).

Tên tuổi của Panettiere bước lên tầm quốc tế vào năm 2006 khi cô thủ vai nữ sinh sở hữu khả năng siêu phục hồi trong series bom tấn Heroes của NBC. Sau đó, cô tiếp tục khẳng định tài năng qua series âm nhạc Nashville (2012-2018) - vai diễn mang về cho cô hai đề cử Quả cầu Vàng, cùng thương hiệu điện ảnh kinh dị đình đám Scream 4 (2011) và Scream 6 (2023). Tác phẩm cuối cùng trong sự nghiệp của cô là bộ phim Sleepwalker, ra mắt vào tháng 1 vừa qua.

Bên cạnh phim ảnh, cuộc sống của Panettiere trải qua không ít biến cố. Cô có một con gái chung tên Kaya (11 tuổi) với hôn phu cũ - cựu tay đấm quyền anh Wladimir Klitschko. Năm 2018, nữ diễn viên quyết định trao quyền nuôi con hoàn toàn cho Klitschko trong thời gian cô phải điều trị trầm cảm.

Trong cuộc phỏng vấn với People năm 2022, cô chia sẻ: “Tôi từng ở trên đỉnh cao nhưng chính tôi đã phá hủy nó. Tôi đã nỗ lực rất nhiều để chữa lành bản thân và phải học cách đối diện với sự thật”.

Với A Song of Ice and Fire, George R.R. Martin tạo nên một Westeros rộng lớn, khắc nghiệt, nơi những cuộc tranh giành quyền lực được kể bằng hệ thống nhân vật dày đặc và nhiều bước ngoặt khó lường. Bộ sách gây tiếng vang trong dòng fantasy và dần sở hữu lượng độc giả đông đảo. Đến năm 2011, HBO đưa thế giới ấy lên màn ảnh với Game of Thrones, mở ra một trong những series truyền hình đình đám nhất lịch sử.