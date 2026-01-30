Việt kiều Thụy Điển ghi bàn đầu tiên ở Việt Nam

(VTC News) -

Video: TP.HCM 0-1 Bắc Ninh

Điểm nhấn đầu tiên của vòng 8 giải Hạng Nhất Quốc gia 2025-2026 là trận TP.HCM thua Bắc Ninh 0-1 ngay trên sân nhà. Bàn thắng duy nhất mang về 3 điểm cho đội bóng phía Bắc là pha lập công của Tran Li-sheng Eddie. Cầu thủ sinh năm 1997 là Việt kiều Thụy Điển gia nhập câu lạc bộ Bắc Ninh đầu năm 20e25.

Eddie Tran giúp CLB Bắc Ninh đánh bại CLB TP.HCM.

Tran Li-sheng Eddie (hay Eddie Tran) sinh ra tại Thụy Điển. Anh được đào tạo bóng đá ở đất nước Bắc Âu, có vị trí sở trường là tiền vệ trung tâm.

Eddie Tran thi đấu cho một số câu lạc bộ hạng thấp của Thụy Điển là Varbergs BolS, Kristianstad, Toms IF và Lunds BK. Tháng 1/2025, cầu thủ Việt kiều này cập bến câu lạc bộ Bắc Ninh dưới dạng cầu thủ tự do. Dù vậy, phải đến mùa giải 2025-2026, Eddie Tran mới có cơ hội thi đấu. Anh đá 4 trận trong giai đoạn 1 mùa giải này, trước khi ghi bàn ở trận thứ 5.