Kết quả Hà Tĩnh vs Becamex TP.HCM, vòng 12 giải V.League mới nhất

Minh Anh
30/01/2026 17:43:22 +07:00
(VTC News) -

Cập nhật kết quả V.League hôm nay 30/1: Đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đấu với Becamex TP.HCM vòng 12 mới nhất.

Hà Tĩnh0-0Becamex TP.HCM
Tiếp tục cập nhật

Trận Hà Tĩnh đấu với Becamex TP.HCM thuộc vòng 12 giải V.League bắt đầu lúc 18h ngày 30/1. Kênh phát sóng trực tiếp: FPT Play, HTV Keys, MyTV, TV360, SCTV.

Lần gần nhất hai đội gặp nhau, Hà Tĩnh đánh bại Becamex TP.HCM (khi đó còn mang tên Bình Dương) với tỷ số 3-1.

Đội hình Hà Tĩnh vs Becamex TP.HCM

Hà Tĩnh: Thanh Tùng, Duy Thường, Mateus Do Nascimento, Sỹ Hoàng, Mạnh Hưng, Văn Hạnh, Viktor, Đức Việt, Trung Nguyên, Trọng Hoàng, Charles.

Becamex TP.HCM: Minh Toàn, Tấn Tài, Tùng Quốc, Đình Khương, Hoàng Hưng, Milos, Thanh Hậu, Tuấn Tài, Việt Cường, Elisha Bruce, Oduenyi.

Bảng xếp hạng V.League mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục diễn biến bảng xếp hạng V.League 2025-2026 theo thông tin chính thức của ban tổ chức. Kết thúc trận đấu giữa Hà Tĩnh và Becamex TP.HCM, vị trí các câu lạc bộ như sau.

XHĐộiTrậnBàn thắng/
bàn thua		Điểm
1Ninh Bình1126/1127
2CAHN1022/626
3Hải Phòng1122/1420
4Thể Công Viettel1016/819
5CA TP.HCM1114/1417
6Hà Nội1118/1515
7Hà Tĩnh119/1315
8Becamex TP.HCM1114/1911
9SLNA1111/1510
10Nam Định1010/1410
11Thanh Hóa109/158
12HAGL117/168
13PVF-CAND1112/228
14Đà Nẵng1110/187

Theo thể thức V.League 2025-2026, giải đấu có 14 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự xếp hạng tạm thời sau vòng đấu được tính theo các chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, tổng số bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, khi kết thúc mùa giải (tất cả các đội đã thi đấu đủ 2 lượt với nhau), thứ tự xếp hạng của các đội bằng điểm được phân định bằng thành tích đối đầu.

Thông tin Hà Tĩnh và Becamex TP.HCM

Sau quãng nghỉ hơn hai tháng, V.League 1 2025/26 sôi động trở lại với trận đấu sớm của vòng 12. Trên sân nhà, Hà Tĩnh tiếp đón Becamex TP.HCM.

Hà Tĩnh hiện đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng với 15 điểm. Đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Công Mạnh sở hữu chuỗi 5 trận bất bại trên sân nhà gần nhất (4 thắng, 1 hòa). Tuy nhiên, hai trận đấu gần nhất, “đội bóng núi Hồng” có phong độ không tốt khi thua trắng trước Công an Hà Nội tại V.League 1 và Trường Tươi Đồng Nai tại Cúp Quốc gia.

Trên bảng xếp hạng, Becamex TP.HCM xếp ngay sau Hà Tĩnh với 4 điểm ít hơn. Sự xuất hiện của HLV Đặng Trần Chỉnh mang đến bầu không khí tích cực cho đội chủ sân Bình Dương. Hai trận gần nhất, “Đội bóng đất Thủ” lần lượt đánh bại Hải Phòng 2-1 và thua 1-2 trước SLNA.

Hà Tĩnh mượn tiền vệ Nguyễn Đức Việt từ Ninh Bình đến hết mùa. Qua đó bổ sung thêm phương án cho tuyến giữa trong bối cảnh lịch thi đấu sắp tới được dự báo nhiều thử thách.

Trong khi đó, Becamex TP.HCM cũng nhanh chóng công bố ba tân binh với mục tiêu gia tăng chiều sâu đội hình. Bên cạnh Mạc Hồng Quân giàu kinh nghiệm, “đội bóng đất Thủ” còn chiêu mộ tiền đạo ngoại Sam Bruce cùng hậu vệ Huỳnh Thế Hiếu.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn.

