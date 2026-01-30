Cập nhật V.League 2025-2026 hôm nay: Bảng xếp hạng vòng 12 mới nhất

(VTC News) -

Sau hơn 2 tháng tạm nghỉ, V.League mùa giải 2025-2026 trở lại ở vòng 12 diễn ra từ chiều 30/1. Trận đấu đầu tiên của năm 2026 là màn đối đầu giữa câu lạc bộ Hà Tĩnh và Becamex TP.HCM.

Tính đến hết giai đoạn năm 2025 của mùa giải, đội đứng đầu bảng xếp hạng là Ninh Bình với thành tích bất bại. Đội nhì bảng là câu lạc bộ Công an Hà Nội chỉ kém đối thủ 1 điểm. Trận Ninh Bình đấu với CAHN ở vòng 12 vì thế mang tính chất phân định ngôi đầu bảng, có thể ảnh hưởng quan trọng đến cuộc đua vô địch.

Cuộc chiến trụ hạng hứa hẹn nhiều diễn biến khó lường khi khoảng cách giữa đội đứng thứ 9 và 14 chỉ là 3 điểm. Đà Nẵng là đội bất lợi nhất.

Trận đấu giữa Hà Tĩnh và Becamex TP.HCM diễn ra lúc 18h ngày 30/1.

Tâm điểm của vòng đấu là màn so tài giữa 2 đội đầu bảng xếp hạng - Ninh Bình và CAHN.

Lịch thi đấu V.League vòng 12

Bảng xếp hạng V.League (vòng 12)

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Ninh Bình 11 26/11 27 2 CAHN 10 22/6 26 3 Hải Phòng 11 22/14 20 4 Thể Công Viettel 10 16/8 19 5 CA TP.HCM 11 14/14 17 6 Hà Nội 11 18/15 15 7 Hà Tĩnh 11 9/13 15 8 Becamex TP.HCM 11 14/19 11 9 SLNA 11 11/15 10 10 Nam Định 10 10/14 10 11 Thanh Hóa 10 9/15 8 12 HAGL 11 7/16 8 13 PVF-CAND 11 12/22 8 14 Đà Nẵng 11 10/18 7

Theo thể thức V.League 2025-2026, giải đấu có 14 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự xếp hạng tạm thời sau vòng đấu được tính theo các chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, tổng số bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, khi kết thúc mùa giải (tất cả các đội đã thi đấu đủ 2 lượt với nhau), thứ tự xếp hạng của các đội bằng điểm được phân định bằng thành tích đối đầu.

Đội vô địch V.League 2025-2026 được thưởng 5 tỷ đồng và giành quyền tham dự AFC Champions League 2 (Cúp C2 châu Á) mùa sau. Hai đội cuối bảng xuống hạng trực tiếp, nhường chỗ cho 2 đội đứng đầu bảng xếp hạng giải Hạng Nhất.

Ngày 30/1

18h: Hà Tĩnh vs Becamex TP.HCM.

Ngày 31/1

18h: SLNA vs Hà Nội.

18h: Hải Phòng vs Thể Công Viettel.

Ngày 1/2

17h: HAGL vs Đà Nẵng.

18h: PVF CAND vs Công an TP.HCM.

18h: Thanh Hóa vs Nam Định.

19h15: Công an Hà Nội vs Ninh Bình.