Chuyển tiền để được giao ô tô sớm, khách hàng bị lừa hơn 730 triệu đồng

(VTC News) -

Ngày 15/11, theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Đinh Thành Sơn (SN 1996, trú xã Thạch Khê, Hà Tĩnh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Cán bộ điều tra đọc lệnh bắt giữ Đinh Thành Sơn (áo đen). (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo tài liệu điều tra, Sơn là nhân viên tư vấn bán hàng của một đại lý ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Lợi dụng công việc, Sơn đưa ra nhiều thông tin gian dối nhằm lừa khách hàng chuyển tiền, như yêu cầu nộp tiền trước, nộp thêm tiền đặt cọc để được giao xe sớm, nộp tiền để hưởng khuyến mãi 500-1.000 lít xăng hoặc làm bảo hiểm thân vỏ...

Để tạo lòng tin, Sơn sử dụng số điện thoại cá nhân, đổi tên hiển thị thành “Hương kế toán”, sau đó tự tạo các tin nhắn giả mạo nội dung trao đổi với bộ phận kế toán. Những tin nhắn này yêu cầu khách hàng chuyển tiền để được giao xe sớm, nộp trước 20% giá trị xe hoặc thanh toán tiền đặt phụ kiện... Sơn chụp màn hình các tin nhắn giả mạo rồi gửi cho khách hàng, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân.

Với thủ đoạn trên, Sơn đã chiếm đoạt tổng cộng 738 triệu đồng của anh B.X.T. (SN 1993, trú tỉnh Quảng Trị) và anh T.T.A. (SN 1998, trú tỉnh Nghệ An). Khi nhận được tiền, Sơn sử dụng toàn bộ vào mục đích chi tiêu cá nhân.

Để phục vụ công tác điều tra, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại liên quan đến vụ án liên hệ đơn vị tại số 173 đường Xuân Diệu, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh hoặc Thiếu tá Nguyễn Văn Nam, điều tra viên, qua số điện thoại 0942801555 để được giải quyết theo quy định.