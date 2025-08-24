JSol gây chú ý khi tái xuất cùng một đàn em của 'Anh trai say hi' mùa 2

(VTC News) -

Ca sĩ JSol vừa phát hành sản phẩm âm nhạc Không phải em, không phải ai. Đây là ca khúc đánh dấu sự trở lại của nam ca sĩ sau thành công tại Anh trai say himùa 1, đồng thời giới thiệu đàn em Sơn.K từ mùa 2.

Ca khúc do Sơn.K sáng tác đậm chất thập niên 1990, gợi nhớ những bản tình ca ngọt ngào quen thuộc với thế hệ 8X, 9X. Nội dung ca khúc xoay quanh lời tỏ tình chân thành của một chàng trai dành cho cô gái mình yêu thích, khẳng định tình cảm kiên định như chính tựa đề.

JSol chia sẻ anh muốn dành tặng ca khúc này cho tất cả những ai đã dõi theo hành trình âm nhạc của mình.

JSol kết hợp cùng đàn em Sơn.K của "Anh trai say hi" mùa 2.

MV được thực hiện với kỹ thuật one-shot (chỉ quay 1 cú máy duy nhất) đậm chất điện ảnh trong bối cảnh trường học, tạo cảm giác như đang thưởng thức bộ phim ca nhạc học đường High school musical. JSol hóa thân thành nam sinh tinh nghịch cùng các bạn nhảy múa, ca hát trên hành lang trường. Đặc biệt, anh tái hiện màn biến hình từ tiết mục Ngáo ngơ khi diện bộ vest hồng rực rỡ.

Sơn.K - tác giả ca khúc cũng góp mặt trong MV. Dù là Gen Z, chàng trai trẻ lại có cái nhìn hoài niệm khi sáng tác về tình yêu. Trước đó, Sơn.K gây ấn tượng với She never cries kết hợp Hoàng Duyên và Bản tin dự báo trời có mưa do JSol thể hiện.

Thời gian qua, Sơn.K cũng là cái tên được chú ý khi có tên trong danh sách 30 nghệ sĩ tham gia Anh trai say hi mùa 2. Tân binh nhà DreamS Entertainment hứa hẹn đem đến nhiều bất ngờ trong chương trình với khả năng sáng tác đa thể loại và giọng ca ấm áp, nội lực.

MV "Không phải em, không phải ai" - JSol

Không phải em, không phải ai là đĩa đơn thứ 2 trong mini album sắp phát hành của JSol. Trước đó vào tháng 7, nam ca sĩ cũng thành công ra mắt MV Dán mắt, khẳng định sự thay đổi tích cực về hình ảnh và âm nhạc. Sắp tới, nam ca sĩ sẽ tổ chức fansign tại 3 thành phố lớn Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM để ký tặng album vật lý và chuẩn bị mini concert.

JSol sinh năm 1997, sở hữu ngoại hình điển trai cùng giọng hát ngọt ngào. Ra mắt từ năm 2017, JSol sở hữu nhiều bài hát triệu view như Lặng, Giá như em nhìn lại, Sài Gòn hôm nay mưa,... Dù hoạt động nhiều năm, tuy nhiên khi đến với Anh trai say hi, JSol mới thực sự được chú ý. Nam ca sĩ hội tụ đủ các yếu tố trẻ đẹp, tài năng, vũ đạo tốt cũng như tính cách hoà đồng, hài hước.