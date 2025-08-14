Nam ca sĩ từng liệt nửa mặt vì tai nạn tái xuất ở 'Anh trai say hi' mùa 2

(VTC News) -

Ca sĩ Bùi Duy Ngọc là một trong 30 gương mặt vừa được nhà sản xuất công bố sẽ tham gia Anh trai say hi mùa 2. Chương trình đánh dấu sự trở lại của nam ca sĩ sau quãng thời gian phải gác lại ước mơ âm nhạc sau biến cố giao thông nghiêm trọng cách đây 5 năm.

Bùi Duy Ngọc tái xuất ở "Anh trai say hi" mùa 2.

Bùi Duy Ngọc là gương mặt không quá xa lạ trong giới chuyên môn âm nhạc. Sinh năm 1993, anh bắt đầu được biết đến khi tham gia chương trình Sao Mai 2015.

Sau đó, nam ca sĩ thành lập nhóm The Wings và cùng đồng đội giành Á quân Nhân tố bí ẩn 2016. Nam ca sĩ cũng kết hợp với Annie Thu Thủy (Lip B), trở thành quán quân chương trình Giai điệu chung đôi.

Đang trên đà phát triển, Duy Ngọc gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng vào năm 2020. Thời điểm đó, anh được bác sĩ chẩn đoán chấn thương sọ não, vỡ xương gò má và bị liệt nửa mặt phải.

Duy Ngọc bị căng thẳng, ám ảnh vì ngoại hình thay đổi sau tai nạn. Có giai đoạn anh sụt gần 10kg vì ăn uống kiêng cữ và áp lực tâm lý. Anh phải để tóc dài, che đi một bên mắt để tránh ánh nhìn thương hại từ người xung quanh.

Cuối cùng, tình yêu âm nhạc chiến thắng tất cả, Bùi Duy Ngọc quyết định vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục theo đuổi sứ mệnh của mình.

Duy Ngọc từng phải "ở ẩn" vì biến chứng từ tai nạn giao thông.

Những năm qua, nam ca sĩ kín tiếng và chỉ đứng sau hỗ trợ các đồng nghiệp. Anh quan niệm âm nhạc vẫn là nơi để kết nối mọi người.

Duy Ngọc từng hợp tác loạt nghệ sĩ mang đến nhiều dự án như Em hát ai nghe, Khi em lớn (Orange), chuỗi dự án Chill with Vicky Nhung, Hôn sâu 3 Phút (Vũ Thịnh x Fanny), Kẻ xuất chúng (ICD)...

Bên cạnh đó, anh dần trở thành gương mặt được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tin tưởng hợp tác như Trấn Thành, Đông Nhi, Mew Amazing, Jsol, Hoàng Duyên.

Việc góp mặt ở Anh trai say hi là cách Duy Ngọc chọn bước ra ánh sáng. Theo anh, đây là sự bước tiếp, để vui với niềm đam mê được hát và xây dựng một hình ảnh đẹp hơn trong mắt công chúng.

Nam ca sĩ không quá lo lắng về thế hệ nghệ sĩ trẻ.

Chia sẻ về tình yêu dành cho âm nhạc, Bùi Duy Ngọc cho biết đây là ước mơ từ thuở nhỏ. Trong suốt quá trình trưởng thành, anh luôn đau đáu nỗi khát khao được cống hiến và phát triển thị trường âm nhạc nước nhà.

Nói về việc nhiều thí sinh trong Anh trai say hi mùa 2 sở hữu sức trẻ, đông fan và độ phủ sóng cao bậc nhất hiện nay, Duy Ngọc nói không lo lắng, tự ti bởi tin tưởng giọng hát có kỹ thuật, cảm xúc và màu sắc riêng vẫn luôn có chỗ đứng trong lòng khán giả.

“Tôi không vì thế mất đi ngọn lửa khi tham gia chương trình. Tôi muốn mang đến những tiết mục chỉn chu, bùng nổ để khán giả cảm nhận sự chân thật và cảm xúc ở mình”, anh nói.