Tranh cãi việc Vũ Cát Tường tham gia 'Anh trai say hi'

(VTC News) -

Sau thành công ở mùa đầu tiên, nhà sản xuất Anh trai say hicông bố danh sách 30 nam nghệ sĩ tham gia ở mùa 2. Đáng chú ý, cái tên Vũ Cát Tường đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.

Theo chia sẻ của nhà sản xuất, sự tham gia của Vũ Cát Tường tại Anh trai say hi 2025 hứa hẹn mang tới những điều hấp dẫn bởi giọng ca 9X là nghệ sĩ toàn diện, có nhiều kinh nghiệm trong nghề.

Vũ Cát Tường là một trong 30 "anh trai" tham gia mùa 2.

Sự xuất hiện của Vũ Cát Tường trong dàn nghệ sĩ nam nhanh chóng vướng nhiều ý kiến trái chiều. Đa số khán giả cho rằng giọng ca sinh năm 1992 chưa phù hợp với chương trình. Về mặt giới tính sinh học, Vũ Cát Tường vẫn là nữ nên không phù hợp tham gia một chương trình "anh trai". Nhiều khán giả bày tỏ sự khó hiểu về lựa chọn của ban tổ chức.

Song bên cạnh đó, một số người hâm mộ vẫn bênh vực, động viên Vũ Cát Tường. Đây cũng là lần hiếm hoi giọng ca Vết mưa tham gia một chương trình truyền hình thực tế. Khán giả cho rằng ca sĩ sẽ đem đến một màu sắc đặc biệt cho Anh trai say hi mùa 2.

Trước những tranh cãi, Vũ Cát Tường chưa lên tiếng chia sẻ về quyết định của mình. Trên trang cá nhân, ca sĩ chỉ thông báo việc tham gia chương trình kèm dòng trạng thái: “Chuyến này ‘xuống núi’ hướng ngoại full-time (toàn thời gian ). Vũ Cát Tường say hi tất cả mọi người nhé”.

Vũ Cát Tường hứa hẹn là một màu sắc đặc biệt tại "Anh trai say hi".

Vũ Cát Tường sinh năm 1992, được khán giả biết đến khi tham gia chương trình Giọng hát Việt 2013. Ca sĩ được khán giả yêu mến bởi tài năng âm nhạc, giỏi sáng tác. Một số bản hit đình đám có thể kể đến như Từng là, Vết mưa, If, Cô gái ngày hôm qua, Don’t you go, Người bình thường,...

Tháng 7/2022, Vũ Cát Tường thừa nhận giới tính thật khi tiết lộ yêu con gái. Ca sĩ nói muốn được sống đúng với mình trước tuổi 30.

Giọng ca sinh năm 1992 từng chia sẻ khán giả có thể xưng hô theo cách mọi người muốn và bản thân Vũ Cát Tường sẽ trả lời theo cách mà mình muốn.

"Anh hay chị không quan trọng, vì nó không ảnh hưởng đến việc Tường thật sự là ai. Gọi anh không làm Tường nam tính hơn. Tường cảm thấy thoải mái với cả hai cách gọi", Vũ Cát Tường từng nói.

Tháng 2/2025, Vũ Cát Tường tổ chức lễ thành đôi với bạn gái tên Thu Trang (Bí Đỏ). Cả 2 có khoảng thời gian 5 năm hẹn hò trước khi về chung nhà.

Bên cạnh Vũ Cát Tường, Anh trai say hi mùa 2 quy tụ một số nghệ sĩ hoạt động nhiều năm như Ngô Kiến Huy, rapper BigDaddy, B Ray, Karik. Hai giọng ca từng thi năm ngoái là rapper Negav và ca sĩ Thái Ngân trở lại. Ngoài ra còn nhiều gương mặt mới của làng nhạc Việt như buitruonglinh, Cody Nam Võ, Vương Bình, Rio. Với chủ đề Core Force (Sức mạnh nguyên bản), Anh trai say hi mùa 2 định hướng khai phá sức mạnh nguyên bản của người nghệ sĩ, nối tiếp sức nóng của mùa đầu tiên. Chương trình sẽ lên sóng từ tháng 9/2025.