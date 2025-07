Hai đêm concert bùng nổ tại Mỹ, 'Anh trai say hi' muốn đưa nhạc Việt ra thế giới

(VTC News) -

Hai đêm concert Anh trai say hi diễn ra thành công tại nhà hát PH Live - một trong những sân khấu giải trí hàng đầu tại Las Vegas, Mỹ. Mỗi đêm diễn thu hút hàng nghìn khán giả, tạo nên không khí cuồng nhiệt xuyên suốt.

Concert lần này tại Mỹ quy tụ 26 nghệ sĩ trẻ bước ra từ chương trình như Hieuthuhai, Quang Hùng MasterD, Dương Domic, Jsol, Isaac.

Hai đêm concert "Anh trai say hi" tiếp tục thành công ở Mỹ.

Trong lần "Mỹ tiến" này, dàn anh trai tiếp tục đem đến những tiết mục được dàn dựng công phu, đầu tư âm thanh, ánh sáng. Khán giả có dịp thưởng thức loạt ca khúc từng "khuấy đảo" mạng xã hội như Ngáo ngơ, Tình đầu quá chén, Catch me if you can, Walk, Sao hạng A.

Trên sân khấu, Hieuthuhai hạnh phúc khi được hát bài hát mới, những ca khúc Việt Nam tại quốc gia ngoài lãnh thổ Việt Nam.

"Hai đêm diễn, tất cả anh em ở đây, khán giả ở đây hát cùng nhau những ca khúc Việt Nam, thật sự là khoảnh khắc đặc biệt đối với tôi trong 2025. Một khoảnh khắc mình tự hào, một khoảnh khắc rất thân thương, vì tiếng Việt, vì người Việt Nam”, nam rapper chia sẻ.

Cuối chương trình, Đức Phúc tâm sự đây có thể là concert cuối cùng của mùa 1, nhưng không phải là kết thúc.

"Mùa 2 đang đến và sẽ có thêm 30 anh em nữa sẽ bước ra ánh sáng, những người không kém tài năng, không thiếu đam mê. Anh em mình hy vọng tất cả quý vị khán giả sẽ ủng hộ, yêu thương các anh em tiếp theo như yêu thương tụi mình", nam ca sĩ nói.

Loạt tiết mục gây sốt được biểu diễn trên sân khấu tại Mỹ.

Đại diện ê-kíp khẳng định việc đưa Anh trai say hi đến Mỹ được xem là bước đi chiến lược nhằm khẳng định năng lực tổ chức, chất lượng sản phẩm và tư duy toàn cầu của ê-kíp sáng tạo Việt Nam.

"Đây không chỉ là cơ hội để nghệ sĩ trẻ khẳng định khả năng trình diễn ở sân khấu quốc tế, mà còn là dịp để khán giả kiều bào và người yêu nhạc thế giới tiếp cận một phần năng động của thị trường giải trí Việt.

Thành công của chương trình là minh chứng cho sức mạnh cộng đồng người hâm mộ, những khán giả không ngại vượt hàng ngàn cây số, thậm chí bay xuyên quốc gia để đồng hành cùng chương trình", ê-kíp chương trình cho biết.

Hai đêm diễn của Anh trai say hi tại Las Vegas đánh dấu cột mốc mở rộng thị trường quốc tế của chương trình. Điều này một lần nữa khẳng định sức hút mạnh mẽ của Anh trai say hi trên hành trình đưa âm nhạc Việt Nam đến với thế giới.

Chương trình Anh trai say hi trở thành hiện tượng văn hóa âm nhạc có sức ảnh hưởng lớn nhất năm 2024. Nhờ thành công này, 6 đêm concert đã diễn ra thành công tại TP.HCM và Hà Nội, quy tụ hàng chục nghìn khán giả. Concert Anh trai say hi cũng được ghi nhận là chương trình có tầm vóc, sức hút và hiệu ứng xã hội lớn thuộc 10 sự kiện văn hóa thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2024 do Bộ VHTTDL công bố. Ngoài ra, chương trình còn chinh phục các giải thưởng uy tín gồm "Hiện tượng số của năm" Vietnam iContent Awards 2024, giải Mai Vàng, Làn Sóng Xanh 2024, "Hiện tượng Giải trí của năm" tại giải thưởng Ngôi Sao Của Năm 2024…