Một 'Anh trai say hi' khiến Hòa Minzy phấn khích phải thốt lên: 'Quá đẹp trai'

(VTC News) -

Đến chúc mừng JSol ra mắt MV mang tên Dán mắt, ca sĩ Hòa Minzy gây chú ý với ngoại hình trẻ trung. Là người đồng nghiệp thân thiết, Hòa Minzy thích thú khi JSol tái xuất.

Khi xem sản phẩm mới của JSol, nữ ca sĩ quê Bắc Ninh liên tục reo hò, bày tỏ cảm xúc như một “fan girl thứ thiệt”. Thậm chí cô còn phấn khích và cảm thán rằng JSol "quá đẹp trai”. Nữ ca sĩ lập tức đòi xem lại MV thêm một lần nữa, khuấy động không khí trong khán phòng.

Hòa Minzy mê mẩn ngoại hình của JSol.

Theo đó, Dán mắt là sản phẩm đầu tiên của JSol sau thành công của Anh trai say hi. Ca khúc do nhạc sĩ Khắc Hưng sáng tác, thuộc thể loại pop với phong cách hiện đại, trẻ trung. Giai điệu bắt tai, ca từ “thả thính” giúp JSol thể hiện năng lượng tích cực.

Sau khi tham gia Anh trai say hi, JSol muốn mọi người biết đến khía cạnh vui vẻ của mình. Anh cũng thừa nhận áp lực lớn từ sự chờ đợi của khán giả hơn là thành tích của MV. Ngoài ra, anh cũng có đến 12 bản demo ca khúc mới nhưng đều chưa ưng ý và không muốn ra nhạc vội vàng "chỉ để phù hợp với thời điểm".

Nhớ lại khoảng thời gian trước, JSol "bật mí" chương trình Anh trai say hi đã đến với mình như một định mệnh. Sau The Heroes, anh không muốn tham gia bất cứ cuộc thi nào nữa vì không tự tin và sợ bản thân không để lại dấu ấn.

Tuy vậy, khi được mời tham gia cùng 29 anh trai khác, anh đã đến với tinh thần "không còn gì để mất" vì thời gian đó cũng đúng năm cuối của hợp đồng cùng công ty chủ quản, nếu không có bước tiến gì anh sẽ chủ động rời khỏi công ty. "Không có Anh trai say hi, tôi đã bỏ cuộc", JSol thừa nhận.

JSol áp lực sau thành công của "Anh trai say hi".

Sau Anh trai say hi, JSol cũng mất một thời gian để tìm hiểu xem bản thân muốn đi tiếp như thế nào. Chứng kiến JSol từ những bước đi đầu tiên cách đây 10 năm, nhạc sĩ Khắc Hưng nhận thấy nam ca sĩ có quá nhiều màu sắc để có thể khai thác trong âm nhạc.

Đảm nhận vai nữ chính trong MV là diễn viên Lâm Thanh Mỹ, người từng đóng chung với anh trong phim điện ảnh Tình đầu thơ ngây. Bên cạnh đó, MV còn có sự góp mặt của dàn khách mời hùng hậu gồm các “anh trai” Nicky, Phạm Đình Thái Ngân, ERIK và Captain Boy.

MV "Dán mắt" - JSol

Khi được hỏi về cát-xê của dàn "anh trai" này, JSol chia sẻ: “Lúc tôi ngỏ lời mời đóng MV, các anh em đều nói thôi tiền nong gì. Tôi rất cảm ơn tình cảm của mọi người dành cho sản phẩm trở lại của mình”.

Nam ca sĩ thú nhận, tất cả tiền chạy show miệt mài cả năm qua đều đầu tư vào dự án này. Đây cũng là sản phẩm mở màn cho mini album cùng chuỗi 4 MV. Đồng thời, JSol thông báo tổ chức các buổi gặp gỡ người hâm mộ tại 3 thành phố lớn Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM để ký tặng album vật lý và chuẩn bị mini concert.

JSol sinh năm 1997, sở hữu ngoại hình điển trai cùng giọng hát ngọt ngào. Ra mắt từ năm 2017, JSol sở hữu nhiều bài hát triệu view như Lặng, Giá như em nhìn lại, Sài Gòn hôm nay mưa,... Dù hoạt động nhiều năm, tuy nhiên khi đến với Anh trai say hi, JSol mới thực sự được chú ý. Nam ca sĩ hội tụ đủ các yếu tố trẻ đẹp, tài năng, vũ đạo tốt cũng như tính cách hoà đồng, hài hước.