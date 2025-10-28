Israel nhận thêm thi thể một con tin thiệt mạng bị giam giữ ở Gaza

(VTC News) -

Ngày 27/10, Israel nhận thêm thi thể một con tin đã thiệt mạng từ Hội Chữ thập Đỏ tại dải Gaza. Nếu danh tính của con tin được xác nhận, điều đó có nghĩa là vẫn còn 12 hài cốt con tin ở Gaza.

Tuy nhiên, Hamas đang cho rằng việc tìm kiếm thi thể của những con tin này trong đống đổ nát do giao tranh để lại gặp nhiều khó khăn.

Hội Chữ thập Đỏ vận chuyển thi thể của một con tin đã thiệt mạng trao trả cho Israel. (Ảnh: Reuters)

Việc tìm kiếm và trao trả thi thể những con tin thiệt mạng ở dải Gaza là một trong những trở ngại đối với kế hoà bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Người phát ngôn chính phủ Israel cho rằng lực lượng Hamas biết rõ các thi thể nằm ở đâu.

Để thúc đẩy quá trình tìm kiếm, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phê duyệt việc nhóm cứu hộ Ai Cập và Ủy ban Chữ thập Đỏ tham gia tìm kiếm thi thể tại Gaza. Một quan chức Israel tiết lộ đại diện của Hamas cũng được phép đi vào khu vực do Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) kiểm soát để hỗ trợ tìm kiếm.

Theo những hình ảnh do truyền thông Qatar đăng tải, thành viên của “Đơn vị Bóng tối” (Shadow Unit) - lực lượng thuộc cánh vũ trang Hamas từng phụ trách canh giữ con tin đã phối hợp cùng xe của Ủy ban Chữ thập Đỏ tại khu vực al-Mawasi gần Rafah, nằm ngoài vùng kiểm soát của Israel.

Trong diễn biến khác, quân đội Israel vẫn tiếp tục tiến hành cuộc không kích nhắm vào thành viên của nhóm Hồi giáo Jihad ở trung tâm Gaza, bất chấp lệnh ngừng bắn.

Hôm 24/10, quân đội Israel thông tin: "Cách đây không lâu, IDF tiến hành cuộc tấn công chính xác tại khu vực Nuseirat ở trung tâm dải Gaza nhắm vào kẻ khủng bố của nhóm vũ trang Hồi giáo Jihad, nhóm lên kế hoạch thực hiện cuộc tấn công khủng bố chống lại IDF".

Bên trong lãnh thổ do Hamas điều hành, bệnh viện Al-Awda cũng xác nhận tiếp nhận những người bị thương để điều trị sau cuộc tấn công xảy ra ở trại tỵ nạn Nuseirat, Trung tâm dải Gaza.

Quân đội Israel tiết lộ thêm, họ sẽ tiếp tục hoạt động ở Gaza "để loại bỏ những mối đe dọa trước mắt" đối với quân đội của họ.