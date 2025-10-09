Israel xác nhận thỏa thuận ngừng bắn, Hamas cam kết phóng thích toàn bộ con tin

Phong trào Hamas sáng sớm nay ra thông báo chính thức xác nhận việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin với Israel. Cùng với cam phóng thích toàn bộ con tin, nhóm vũ trang Palestine kêu gọi Tổng thống Mỹ và các bên đảm bảo Israel thực thi đầy đủ bổn phận trong thỏa thuận. Hamas đồng thời khẳng định sự hy sinh của người Palestine là không vô ích, cam kết tiếp tục trung thành với sự nghiệp của người Palestine và không bao giờ từ bỏ các quyền dân tộc của người Palestine.

Người dân Palestine đã đổ xuống đường ăn mừng sau thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza. (Ảnh: Reuters)

Tại Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu thông báo sẽ triệu tập cuộc họp Chính trong ngày hôm nay (9/10) để phê chuẩn thỏa thuận. Ông Natanyahu khẳng định việc đạt được thỏa thuận phóng thích con tin là một ngày vĩ đại của Israel. Trong khi đó, Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Tướng Eyal Zamir yêu cầu binh sỹ Israel sẵn sàng cho mọi kịch bản có thể xảy ra, khi quân đội tiến hành công tác chuẩn bị cho việc phóng thích con tin và rút quân từng phần ra khỏi dải Gaza.

Từ Doha, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed al-Ansari xác nhận các nhà trung gian quốc tế thông báo đã đạt được thỏa thuận về toàn bộ các điều khoản và cơ chế thực thi giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn Gaza, mà theo đó chiến tranh sẽ kết thúc, con tin người Israel được trao trả, tù nhân Palestine được phóng thích và hàng viện trợ nhân đạo được chuyển vào dải Gaza.

Tại Gaza, ngay sau thông báo đạt được thỏa thuận ngừng bắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhiều người dân Palestine đã đổ xuống đường ăn mừng, bày tỏ tin tưởng đây sẽ là dấu chấm hết cuối cùng cho cuộc chiến thảm khốc kéo dài tròn 2 năm qua tại Gaza và khiến hơn 67.000 người chết, hơn 90% công trình, nhà ở và hạ tầng bị tàn phá.