Israel không kích mục tiêu Gaza

(VTC News) -

Hôm 24/10, quân đội Israel thông tin: "Cách đây không lâu, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiến hành cuộc tấn công chính xác tại khu vực Nuseirat ở trung tâm dải Gaza nhắm vào kẻ khủng bố của nhóm vũ trang Hồi giáo Jihad, nhóm lên kế hoạch thực hiện cuộc tấn công khủng bố chống lại quân đội IDF".

Bên trong lãnh thổ do Hamas điều hành, bệnh viện Al-Awda cũng xác nhận đã tiếp nhận những người bị thương để điều trị sau cuộc tấn công xảy ra ở trại tỵ nạn Nuseirat, Trung tâm dải Gaza.

Một trong những cuộc tấn công của Israel vào dải Gaza. (Ảnh: Getty)

"Bệnh viện tiếp nhận 4 người bị thương sau khi Israel nhắm vào chiếc xe dân sự trong khu vực Câu lạc bộ Al Ahli tại trại tỵ nạn Trại Nuseirat nằm ở trung tâm Gaza", đại diện bệnh viện thông tin.

Quân đội Israel tiết lộ thêm, họ sẽ tiếp tục hoạt động ở Gaza "để loại bỏ những mối đe dọa trước mắt" đối với quân đội của họ.

Hôm 23/10, Israel cũng thực hiện cuộc không kích khác nhắm vào trại huấn luyện và một địa điểm sản xuất tên lửa chính xác ở thung lũng Beqaa, miền đông Lebanon và một cơ sở khác ở miền bắc Lebanon. Hoạt động này đánh dấu chiến dịch liên tục và mạnh mẽ nhằm làm suy yếu lực lượng Hezbollah, bất chấp lệnh ngừng bắn hiện hành.

IDF tuyên bố địa điểm này được sử dụng để sản xuất tên lửa dẫn đường chính xác (PGM), loại vũ khí gây ra mối đe dọa đáng kể nhất đối với Israel.

Cùng ngày, hãng thông tấn nhà nước Lebanon đưa tin tiêm kích Israel mở loạt không kích dữ dội vào dãy núi phía đông ở khu vực thung lũng Beqaa, gần biên giới với Syria. Chưa rõ thương vong và thiệt hại liên quan đến trận không kích.