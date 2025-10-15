Hamas trao trả thêm thi thể 4 con tin

(VTC News) -

Ngay trong ngày thứ hai thực hiện lệnh ngừng bắn, Hamas chuyển giao hài cốt của 4 con tin thiệt mạng, chỉ vài giờ sau khi thả 20 con tin còn sống cuối cùng theo thỏa thuận ngừng bắn do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian.

Hài cốt của 4 con tin thiệt mạng đã được trao cho Hội Chữ thập đỏ, sau đó sẽ chuyển đến Israel. Đây là bước đi mới nhất trong việc thực hiện lệnh ngừng bắn nhằm chấm dứt hai năm giao tranh ở dải Gaza.

Hài cốt của 4 con tin thiệt mạng được trao cho Hội Chữ thập đỏ trước khi chuyển về Israel. (Ảnh: Getty)

"Bốn chiếc quan tài đã vượt biên giới vào Israel cách đây không lâu", quân đội Israel thông báo. Hiện tại, thi thể của những con tin này đang được đưa đi xét nghiệm pháp y.

Những người được trao trả hài cốt vào ngày 13/10 là công dân Israel Guy Iluz, Yossi Sharabi, Daniel Peretz và sinh viên nông nghiệp người Nepal Bipin Joshi.

Trong đó, con tin Sharabi (53 tuổi) vào thời điểm Hamas tấn công Israel vào ngày 7/10/2023 bị bắt cóc khỏi Kibbutz Beeri và Peretz (22 tuổi) bị giết vào ngày xảy ra vụ tấn công.

Diễn đàn Gia đình Con tin và Người mất tích Israel trích lời vợ của Sharabi là Nira cho biết: "Giờ đây, chúng ta có thể khép lại cơn ác mộng bắt đầu từ hơn hai năm trước và dành cho Sharabi một đám tang trang trọng, đầy yêu thương mà anh ấy xứng đáng được nhận".

Trong khi đó, Iluz (26 tuổi) vào thời điểm xảy ra vụ tấn công đang tham dự lễ hội âm nhạc Nova. Quân đội cho biết Iluz bị thương và bị bắt cóc khi còn sống, nhưng sau đó thiệt mạng vì vết thương không được điều trị y tế trong thời gian bị giam cầm. Cái chết của anh được công bố vào tháng 12/2023.

Nguyên nhân tử vong cuối cùng của 4 con tin sẽ được xác định sau khi hoàn tất quá trình khám nghiệm pháp y.

Trong diễn biến liên quan đến tình hình ở dải Gaza, Tổng thống Trump tuyên bố Hamas buộc phải giải giáp sau khi ký kết thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt giao tranh.

“Nếu họ không giải giáp, chúng tôi sẽ giải giáp họ và điều đó sẽ diễn ra nhanh chóng và có thể là dữ dội. Nhưng họ sẽ giải giáp, anh hiểu ý tôi chứ?", ông Trump nói với phóng viên hôm 14/10. Đồng thời, ông cho biết việc này sẽ diễn ra trong "khoảng thời gian hợp lý".