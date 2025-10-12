Hamas tuyên bố sẽ phóng thích con tin sáng 13/10

Trong khi đó, lãnh đạo nhiều nước thông báo sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh quốc tế đầu tiên về Gaz tổ chức tại Ai Cập trong cùng ngày.

Quan chức cấp cao Hamas Osama Hamdan hôm nay xác nhận nhóm này sẽ bắt đầu hoạt động phóng thích và trao trả 48 con tin cho phía Israel trong sáng 13/10. Tuy nhiên, ông Hamdan không nói rõ số con tin còn sống, khoảng 20 người, sẽ được trao trả trong một lần duy nhất, hay theo nhiều đợt khác nhau.

Trước đó, một số nguồn tin Israel nhận định Hamas có thể đã tập hợp con tin còn sống về địa điểm tại Gaza để phóng thích trong một lần duy nhất.

Phong trào Hồi giáo Hamas tuyên bố sẵn sàng chấp nhận đề xuất ngừng bắn mới nhất. (Ảnh: TASS)

Liên quan đến Hội nghị thượng đỉnh quốc tế đầu tiên về Gaza được tổ chức chiều mai (13/10) tại thành phố Sharm El Sheikh của Ai Cập, lãnh đạo Liên hợp quốc cùng nhiều quốc gia khu vực và thế giới hôm nay thông báo sẽ tham gia sự kiện, nhằm hỗ trợ thực thi thỏa thuận ngừng bắn Gaza giai đoạn 1, cũng như thúc đẩy triển khai tổng thể sáng kiến kết thúc chiến tranh gồm 20 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cụ thể, cho đến chiều nay, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Antonio Costa, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, Quốc vương Jordan Abdullah II..., được thông báo sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Sharm El Sheikh về Gaza.

Trước đó, Cục Thông tin Nhà nước Ai Cập (SIS) thông báo, Hội nghị thượng đỉnh về Gaza do Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El Sisi đồng chủ trì, có sự tham dự của lãnh đạo hơn 20 quốc gia thế giới. Mục tiêu của Hội nghị là chấm dứt cuộc chiến Gaza, củng cố các nỗ lực tạo lập hòa bình và ổn định tại Trung Đông, mở ra một giai đoạn mới về an ninh và ổn định trong khu vực.

Lãnh đạo chính phủ Israel cũng như đại diện Phong trào Hamas được cho là không tham gia Hội nghị, trong khi sự tham gia của lãnh đạo chính quyền Palestine chưa được khẳng định.