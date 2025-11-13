Mới nhất
Xem nhiều
Bình luận nhiều
Hotline: 0855.911.911
RSS
Liên hệ quảng cáo:
024 36321592
Trang chủ
Liên hệ
Cỡ chữ
Bình luận
Chia sẻ
Bình luận
Facebook
Twitter
Zalo
Zalo
Copy
Infographic: Chân dung tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Trung
Chính trị
Thứ Năm, 13/11/2025 17:57:34 +07:00
(VTC News) -
Ông Nguyễn Đức Trung, 51 tuổi, quê Thanh Hoá, được HĐND TP Hà Nội bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội khoá 2021-2026.
Minh Tuệ
Đọc thêm
Infographic: Sự nghiệp Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Đức Trung
0
Ông Nguyễn Đức Trung làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội
0
Hà Nội giới thiệu ông Nguyễn Đức Trung để bầu làm Chủ tịch UBND thành phố
0
Hà Nội họp bàn công tác cán bộ, giới thiệu chức danh Chủ tịch UBND thành phố
0
chủ tịch hà nội
HĐND TP Hà Nội
ông Nguyễn Đức Trung
Bình luận
Bình luận