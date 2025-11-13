  • Zalo

Infographic: Chân dung tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Trung

Chính trịThứ Năm, 13/11/2025 17:57:34 +07:00Google News
(VTC News) -

Ông Nguyễn Đức Trung, 51 tuổi, quê Thanh Hoá, được HĐND TP Hà Nội bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội khoá 2021-2026.

Infographic: Chân dung tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Trung - 1
Minh Tuệ
Đọc thêm
Bình luận
vtcnews.vn