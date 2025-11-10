Chia sẻ:
Chính trị
Infographic: Sự nghiệp Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Đức Trung
Thứ Hai, 10/11/2025 16:35:05 +07:00
Ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An được điều động, chỉ định, phân công làm Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội.
