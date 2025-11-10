Ông Nguyễn Đức Trung làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

(VTC News) -

Chiều 10/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư tỉnh ủy Nghệ An đối với ông Nguyễn Đức Trung.

Bộ Chính trị đồng thời điều động, chỉ định ông Nguyễn Đức Trung tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Đức Trung.

Tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Trung sinh ngày 21/3/1974, quê quán tỉnh Thanh Hoá.

Ông có trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế chính trị, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Tiếng Anh. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông Trung từng có thời gian dài công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cũ) và trải qua nhiều vị trí công tác như: Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị.

Tháng 1/2019, ông Nguyễn Đức Trung được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Từ tháng 3/2020 đến tháng 11/2024, ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Đến tháng 11/2024, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.