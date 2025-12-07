Bảng giá ô tô Hyundai mới nhất tháng 12/2025

Hyundai là một trong những hãng ô tô lớn trên thế giới, nổi bật với tư duy đổi mới và định hướng phát triển bền vững. Thương hiệu Hàn Quốc này luôn chú trọng thiết kế hiện đại, trẻ trung và ứng dụng công nghệ thông minh vào từng dòng xe.

Trong đó, Hyundai Stargazer Tiêu Chuẩn 2025 là mẫu MPV gia đình được nâng cấp nhẹ về thiết kế và tính năng. Xe vẫn giữ phong cách hiện đại đặc trưng với đường nét mềm mại và bố cục gọn gàng. Phiên bản mới mang đến cảm giác trẻ trung phù hợp nhiều nhóm khách hàng.

Hyundai Stargazer Tiêu Chuẩn 2025 là mẫu MPV gia đình. (Ảnh: Hyundai.hangxe.vn)

Nội thất của Stargazer Tiêu Chuẩn được bố trí khoa học, tối ưu không gian cho cả 7 hành khách. Vật liệu được cải thiện giúp cảm giác sử dụng dễ chịu hơn trong những chuyến đi dài. Hệ thống giải trí cơ bản nhưng đầy đủ các kết nối cần thiết cho nhu cầu gia đình.

Bảng giá xe ô tô hãng Hyundai mới nhất tháng 12/2025

Dòng xe Phiên bản Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) Hyundai Santa Fe All New Santa Fe Exclusive 1 tỷ 069 triệu All New Santa Fe Prestige 1 tỷ 265 triệu All New Santa Fe Calligraphy 7 chỗ 1 tỷ 315 triệu All New Santa Fe Calligraphy 6 chỗ 1 tỷ 315 triệu All New Santa Fe Calligraphy Turbo 1 tỷ 365 triệu Hyundai Creta HYUNDAI CRETA XĂNG TIÊU CHUẨN 599 triệu HYUNDAI CRETA XĂNG ĐẶC BIỆT 650 triệu HYUNDAI CRETA XĂNG CAO CẤP 699 triệu Hyundai Accent ACCENT 1.5 MT 439 triệu ACCENT 1.5 AT 489 triệu ACCENT 1.5 AT ĐẶC BIỆT 529 triệu ACCENT 1.5 AT CAO CẤP 569 triệu Hyundai Elantra Elantra 1.6 AT Tiêu chuẩn 579 triệu Elantra 1.6 AT Đặc biệt 639 triệu Elantra 2.0 AT Cao cấp 699 triệu Elantra 1.6 AT N-Line 769 triệu Hyundai Tucson Tucson 2.0 Xăng tiêu chuẩn 769 triệu Tucson 2.0 Xăng đặc biệt 859 triệu Tucson 2.0 Dầu đặc biệt 989 triệu Tucson 1.6 Xăng Turbo 979 triệu Hyundai Stargazer X HYUNDAI STARGAZER tiêu chuẩn 489 triệu HYUNDAI STARGAZER X 559 triệu HYUNDAI STARGAZER X cao cấp 599 triệu Hyundai Custin Hyundai Custin 1.5T-GDi Tiêu chuẩn 820 triệu Hyundai Custin 1.5T-GDi Đặc biệt 915 triệu Hyundai Custin 2.0T-GDi Cao cấp 974 triệu Hyundai Palisade Palisade Exclusive 7 chỗ 1 tỷ 469 triệu Palisade Exclusive 6 chỗ 1 tỷ 479 triệu Palisade Prestige 7 chỗ 1 tỷ 559 triệu Palisade Prestige 6 chỗ 1 tỷ 589 triệu Hyundai Venue Hyundai Venue 1.0 T-GDi 499 triệu Hyundai Venue 1.0 T-GDi Đặc biệt 539 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.