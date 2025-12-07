  • Zalo

Bảng giá ô tô Hyundai mới nhất tháng 12/2025

Bảng giá xe ô tô Hyundai mới nhất tại Việt Nam tháng 12/2025, bảng giá chi tiết sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.

Hyundai là một trong những hãng ô tô lớn trên thế giới, nổi bật với tư duy đổi mới và định hướng phát triển bền vững. Thương hiệu Hàn Quốc này luôn chú trọng thiết kế hiện đại, trẻ trung và ứng dụng công nghệ thông minh vào từng dòng xe.

Trong đó, Hyundai Stargazer Tiêu Chuẩn 2025 là mẫu MPV gia đình được nâng cấp nhẹ về thiết kế và tính năng. Xe vẫn giữ phong cách hiện đại đặc trưng với đường nét mềm mại và bố cục gọn gàng. Phiên bản mới mang đến cảm giác trẻ trung phù hợp nhiều nhóm khách hàng.

Hyundai Stargazer Tiêu Chuẩn 2025 là mẫu MPV gia đình. (Ảnh: Hyundai.hangxe.vn)

Nội thất của Stargazer Tiêu Chuẩn được bố trí khoa học, tối ưu không gian cho cả 7 hành khách. Vật liệu được cải thiện giúp cảm giác sử dụng dễ chịu hơn trong những chuyến đi dài. Hệ thống giải trí cơ bản nhưng đầy đủ các kết nối cần thiết cho nhu cầu gia đình.

Bảng giá xe ô tô hãng Hyundai mới nhất tháng 12/2025

Dòng xePhiên bản

Giá xe niêm yết (Đồng)

(Đã bao gồm thuế VAT)

Hyundai Santa FeAll New Santa Fe Exclusive1 tỷ 069 triệu
All New Santa Fe Prestige1 tỷ 265 triệu
All New Santa Fe Calligraphy 7 chỗ1 tỷ 315 triệu
All New Santa Fe Calligraphy 6 chỗ1 tỷ 315 triệu
All New Santa Fe Calligraphy Turbo1 tỷ 365 triệu
Hyundai CretaHYUNDAI CRETA XĂNG TIÊU CHUẨN599 triệu
HYUNDAI CRETA XĂNG ĐẶC BIỆT650 triệu
HYUNDAI CRETA XĂNG CAO CẤP699 triệu
Hyundai AccentACCENT 1.5 MT439 triệu
ACCENT 1.5 AT489 triệu
ACCENT 1.5 AT ĐẶC BIỆT529 triệu
ACCENT 1.5 AT CAO CẤP569 triệu
Hyundai ElantraElantra 1.6 AT Tiêu chuẩn579 triệu
Elantra 1.6 AT Đặc biệt639 triệu
Elantra 2.0 AT Cao cấp699 triệu
Elantra 1.6 AT N-Line769 triệu
Hyundai TucsonTucson 2.0 Xăng tiêu chuẩn769 triệu
Tucson 2.0 Xăng đặc biệt859 triệu
Tucson 2.0 Dầu đặc biệt989 triệu
Tucson 1.6 Xăng Turbo979 triệu
Hyundai Stargazer XHYUNDAI STARGAZER tiêu chuẩn489 triệu
HYUNDAI STARGAZER X559 triệu
HYUNDAI STARGAZER X cao cấp599 triệu
Hyundai CustinHyundai Custin 1.5T-GDi Tiêu chuẩn820 triệu
Hyundai Custin 1.5T-GDi Đặc biệt915 triệu
Hyundai Custin 2.0T-GDi Cao cấp974 triệu
Hyundai PalisadePalisade Exclusive 7 chỗ1 tỷ 469 triệu
Palisade Exclusive 6 chỗ1 tỷ 479 triệu
Palisade Prestige 7 chỗ1 tỷ 559 triệu
Palisade Prestige 6 chỗ1 tỷ 589 triệu
Hyundai VenueHyundai Venue 1.0 T-GDi499 triệu
Hyundai Venue 1.0 T-GDi Đặc biệt539 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.

