Hyundai Santa Cruz rời cuộc chơi bán tải

(VTC News) -

Theo Auto News, Hyundai kế hoạch khai tử dòng bán tải đô thị Santa Cruz sớm hơn dự kiến. Dữ liệu từ chuỗi cung ứng cho thấy sản lượng tại nhà máy Alabama (Mỹ) cắt giảm mạnh. Mẫu xe dự kiến rời dây chuyền sản xuất vào khoảng cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027.

Quyết định được đưa ra sau khi doanh số của Santa Cruz tại thị trường trọng điểm Mỹ liên tục sụt giảm, chỉ đạt hơn 25.000 xe trong năm 2025.

Huyndai Santa Cruz có ngoại hình khá giống với Tucson.

Nguyên nhân chính khiến Santa Cruz không thể trụ vững là sự cạnh tranh nghẹt thở từ Ford Maverick. Trong khi đối thủ Ford ghi nhận doanh số kỷ lục hơn 155.000 xe nhờ cấu hình Hybrid tiết kiệm nhiên liệu và mức giá dễ tiếp cận, Santa Cruz lại loay hoay với định vị “xe chơi” giá cao và chỉ có tùy chọn động cơ xăng truyền thống.

Ngoài ra, thiết kế khung gầm liền (unibody) chia sẻ từ Tucson thay vì dùng khung gầm rời (body-on-frame) như những dòng bán tải khác trên thị trường, khiến xe bộc lộ hạn chế về sức tải và kích thước thùng hàng, vốn là những yếu tố then chốt đối với người dùng bán tải.

Tuy nhiên, việc dừng sản xuất Santa Cruz được xem là một bước lùi chiến lược để Hyundai chuẩn bị cho một cuộc chơi lớn hơn.

Hãng xe Hàn Quốc xác nhận đang phát triển một mẫu bán tải cỡ trung sử dụng khung gầm rời hoàn toàn mới, dự kiến ra mắt vào mùa hè năm 2029.