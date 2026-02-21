Huyền thoại Na Uy lập kỷ lục 11 HCV tại Thế vận hội Mùa đông

(VTC News) -

VĐV người Na Uy Johannes Høsflot Klæbo trở thành vận động viên giành nhiều HCV nhất trong một kỳ Thế vận hội Mùa đông, sau khi thâu tóm toàn bộ các nội dung trượt tuyết băng đồng (cross-country skiing) nam tại Italy.

Ngày 21/2, anh tiếp tục thể hiện phong độ áp đảo khi giành chiến thắng ở nội dung 50km nam, qua đó đoạt tấm huy chương vàng thứ sáu và hoàn tất màn trình diễn cá nhân thống trị lịch sử Thế vận hội Mùa đông.

Với 6 tấm HCV trong môt kỳ Olympic Mùa đông, VĐV Na Uy 29 tuổi chính thức vượt qua huyền thoại trượt băng tốc độ Mỹ Eric Heiden. Anh giành chiến thắng ở toàn bộ các nội dung mình tham dự, tái hiện thành tích tại Giải vô địch thế giới tổ chức ở quê nhà Trondheim vào năm ngoái. Kỳ tích ấy khiến Klæbo được công nhận là vận động viên trượt tuyết băng đồng vĩ đại nhất lịch sử.

Cuộc đua ngày 21/2 một lần nữa chứng minh khả năng vượt trội của Klæbo. Anh bứt tốc ở vòng cuối cùng để vượt qua hai đồng đội người Na Uy Emil Iversen và Martin Løwstrøm Nyenget, cán đích với thời gian 2 giờ 7 phút 4 giây.

Klæbo trở thành vận động viên giành nhiều HCV nhất tại một kỳ Thế vận hội Mùa đông. (Nguồn: NY Times)

Ba vận động viên Na Uy gần như kiểm soát cuộc đua từ đầu đến cuối, trong đó Nyenget chủ động đẩy cao tốc độ, dù biết rõ rằng bản thân khó có thể cạnh tranh với Klæbo ở pha nước rút.

Bước ngoặt của cuộc đua đến ở 5km cuối. Klæbo tung cú tăng tốc quyết định, lần lượt bỏ lại người bạn thân Iversen trước khi bứt phá ở ngọn đồi cuối cùng, sau đó vượt Nyenget để trở thành VĐV đầu tiên cán đích. Nyenget giành HCB, còn Iversen mang về HCĐ, giúp tuyển Na Uy chiếm trọn ba vị trí trên bục trao thưởng.

Với tổng cộng 11 HCV Olympic, Klæbo trở thành vận động viên thể thao mùa đông nhiều HCV nhất lịch sử Thế vận hội. Nếu tính mọi môn Olympic, anh chỉ đứng sau huyền thoại bơi lội Michael Phelps với 23 HCV.

Klæbo vượt qua hai đồng đội người Na Uy là Harald Østberg Amundsen và Emil Iversen trong cuộc đua ngày 21/2. (Nguồn: NY Times)

Nội dung duy nhất khiến Klæbo gặp nhiều thử thách tại Milano-Cortina 2026 là nội dung 10km tự do diễn ra tuần trước. Ở nội dung này, anh cho rằng thể thức tính giờ tạo cho VĐV áp lực tâm lý rất lớn. Dù vậy, khó khăn ấy cũng nhanh chóng được xử lý khi đồng đội Einar Hedegart đuối sức ở những kilomet cuối, mở ra cơ hội để Klæbo giành thêm một tấm HCV ở nội dung mà trước đây anh chưa từng chinh phục được.

Tấm HCV này cũng là chiến thắng thứ 18 của Na Uy tại Olympic Milano-Cortina, giúp họ phá kỷ lục về số HCV trong một kỳ Thế vận hội Mùa đông. Riêng Klæbo đã đóng góp tới một phần ba số HCV cho đoàn thể thao Bắc Âu.