Hai anh em ruột cùng giành huy chương môn trượt băng Thế vận hội mùa đông

(VTC News) -

Với Jens van ’t Wout, người đã sở hữu hai tấm HCV tại Thế vận hội mùa đông Milano–Cortina 2026, tấm HCĐ ở nội dung 500m nam môn trượt băng cự ly ngắn (short-track) ngày 18/2 lại mang ý nghĩa đặc biệt hơn cả. Bởi lần này, anh không chỉ chiến thắng cho riêng mình, mà còn chia sẻ khoảnh khắc Olympic cùng người anh trai ruột Melle van ’t Wout. Giây phút hai anh em cùng đứng trên bục trao huy chương được Jens ví von như “trúng số độc đắc”.

“Chúng tôi vẫn thường đùa với nhau rằng hãy tưởng tượng nếu việc 2 anh em cùng đứng trên bục nhận huy chương xảy ra, điều đó giống như trúng xổ số vậy. Nếu thành sự thật thì đúng là một câu chuyện cổ tích”, anh chia sẻ.

Ở chung kết 500m trượt băng cự ly ngắn, vận động viên Canada Steven Dubois giành HCV, còn hai anh em nhà van ’t Wout lần lượt cán đích phía sau. Melle vượt qua em trai để giành HCB, trong khi Jens nhận HCĐ. Sự kiện này tạo nên một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc nhất tại Olympic năm nay.

Jens van 't Wout (bên trái) cùng anh trai Melle van 't Wout ăn mừng sau khi cả 2 giành huy chương ở nội dung 500m trượt băng cự ly ngắn. (Nguồn: AP)

Ngay sau khi về đích, cả hai ôm chầm lấy nhau trên sân băng, rồi cùng chạy một vòng trong tiếng reo hò của khán giả, tay cầm quốc kỳ Hà Lan trước khi tiến lên khán đài ôm bố mẹ trong niềm hạnh phúc vỡ òa.

Jens van 't Wout đã giành huy chương vàng ở nội dung 1.500 mét và 1.000 mét ở Thế vận hội năm nay, nhưng đây là huy chương Olympic đầu tiên của Melle van 't Wout. Anh từng tưởng như đã lỡ hẹn với Milano-Cortina 2026 sau chấn thương đầu gối nghiêm trọng. Anh phải phẫu thuật và nghỉ thi đấu gần hai năm trước khi bất ngờ trở lại mùa giải này.

“Sau chấn thương của anh ấy, chúng tôi nghĩ mùa giải này coi như kết thúc. Mục tiêu lúc đó chỉ là tập luyện, hồi phục thể lực và hy vọng anh ấy kịp trở lại sau Olympic. Nhưng rồi đột nhiên anh ấy được gọi vào đội tuyển Hà Lan dự giải thế giới. Chúng tôi nói với nhau: ‘Được rồi, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Thật tuyệt vời, giờ thì cứ tận hưởng thôi.’ Và rồi anh chàng này lại giành luôn một tấm huy chương Olympic", Jens kể lại.

Hai anh em nhà van ’t Wout không phải là cặp anh em đầu tiên cùng bước lên bục vinh quang ở môn trượt băng tốc độ cự ly ngắn, nhưng câu chuyện của họ mang dấu ấn đặc biệt.

Họ cho biết nguồn cảm hứng đến từ cặp anh em nổi tiếng Shaoang Liu và Shaolin Sándor Liu - những vận động viên từng đại diện Hungary rồi sau đó thi đấu cho Trung Quốc. Hai anh em nhà Liu nhiều lần cùng giành huy chương tại các giải vô địch thế giới và châu Âu, dù ở Olympic họ chỉ từng cùng đoạt huy chương trong nội dung tiếp sức.

“Chúng tôi đặt mục tiêu này từ khi còn nhỏ. Chứng kiến họ thi đấu cùng nhau khiến giấc mơ của chúng tôi trở nên rõ ràng hơn. Và giờ đây việc biến nó thành sự thật thật sự khó tin", Melle nói.

Đáng chú ý, thành tích lịch sử của hai anh em lại diễn ra đúng ngày sinh nhật lần thứ 26 của Melle van ’t Wout, càng biến ngày đặc biệt thành kỷ niệm không thể nào quên.

Người em trai 24 tuổi cũng hài hước thừa nhận mình chưa kịp chuẩn bị quà: “Tôi chưa mua gì cả. Vậy nên tấm huy chương này chính là quà sinh nhật dành cho anh ấy đấy”, Jens cười lớn.