Hai vợ chồng người Trung Quốc cùng giành HCV môn trượt tuyết tự do Olympic

(VTC News) -

Tại Thế vận hội Mùa đông Milano-Cortina 2026, làng trượt tuyết tự do chứng kiến một câu chuyện hiếm có trong lịch sử Olympic: hai vợ chồng vận động viên Trung Quốc lần lượt bước lên bục cao nhất, cùng mang về những tấm huy chương vàng danh giá cho đoàn thể thao nước này.

Tối 20/2 tại Livigno (Ý), Wang Xindi đã xuất sắc giành huy chương vàng nội dung trượt tuyết tự do trên không nam (aerials) sau màn chung kết nghẹt thở.

Trong vòng chung kết, nơi mỗi vận động viên chỉ có một cú nhảy duy nhất để quyết định huy chương, Wang thực hiện bài thi hoàn hảo và đạt 132,60 điểm, vượt qua đương kim vô địch thế giới người Thụy Sĩ Noé Roth (131,58 điểm) với cách biệt chỉ 1,02 điểm.

Wang Xindi xuất sắc giành huy chương vàng nội dung trượt tuyết tự do trên không nam. (Nguồn: Olympics)

Đây là chiến thắng mang dấu ấn bản lĩnh khi áp lực dồn lên vai vận động viên Trung Quốc ở lượt nhảy cuối. Wang tung cú nhảy tốt nhất cho thời khắc quyết định và không mắc bất kỳ sai sót nào khi tiếp đất.

Chiến thắng của Wang càng trở nên đặc biệt bởi chỉ vài ngày trước đó, vợ anh - Xu Mengtao - đã bảo vệ thành công tấm huy chương vàng nội dung trượt tuyết tự do trên không nữ.

Nữ VĐV 35 tuổi đạt 112,90 điểm, qua đó trở thành người đầu tiên trong lịch sử giành hai HCV Olympic ở nội dung này. Danielle Scott (Úc) giành HCB, còn Shao Qi mang về thêm HCĐ cho Trung Quốc.

Xu Mengtao là người đầu tiên trong lịch sử giành hai HCV Olympic ở nội dung này. (Nguồn: Olympics)

Với thành tích của Xu và Wang, Trung Quốc không chỉ thống trị nội dung trượt tuyết tự do trên không mà còn tạo nên một câu chuyện Olympic đầy cảm xúc: hai nhà vô địch Olympic chung một mái nhà.

Sau khi đạt được thành tích cá nhân, cặp đôi Wang Xindi và Xu Mengtao nhiều khả năng sẽ cùng thi đấu ở nội dung đồng đội trượt tuyết tự do trên không. Ở nội dung này, Trung Quốc được xem là ứng cử viên hàng đầu cho tấm huy chương vàng.