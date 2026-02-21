Messi là cảm hứng giúp ngôi sao trượt tuyết tự do Mỹ săn HCV Olympic mùa đông

(VTC News) -

Tại Thế vận hội mùa đông Milano-Cortina 2026 ngày 20/2, vận động viên trượt tuyết tự do người Mỹ Alex Ferreira cuối cùng đã chạm tay vào thành tích mà anh theo đuổi suốt sự nghiệp: tấm huy chương vàng Olympic ở nội dung trượt ván trên tuyết trong lòng máng (halfpipe). Alex cho biết phía sau khoảnh khắc vinh quang ấy là một nguồn cảm hứng đặc biệt - Lionel Messi.

Giấc mơ vàng sau nhiều lần lỡ hẹn

VĐV sinh năm 1994 từng hai lần tiến rất gần đến đỉnh cao Olympic khi giành huy chương bạc tại Olympic PyeongChang 2018 và huy chương đồng ở Olympic Bắc Kinh 2022. Giống như Messi trước World Cup 2022, anh nhiều lần chạm tới vinh quang nhưng chưa thể hoàn tất hành trình.

Có cha là người Argentina, Ferreira lớn lên cùng tình yêu đặc biệt dành cho Messi. Trong phòng tập của mình, anh treo một tấm poster của huyền thoại bóng đá như lời nhắc nhở về sự kiên trì và những năm tháng âm thầm chuẩn bị cho đỉnh cao nhất.

Alex Ferreira thành công chinh phục tấm HCV nội dung nội dung trượt ván trên tuyết trong lòng máng (halfpipe). (Nguồn: Olympics)

“Tấm poster trong phòng tập của tôi có dòng chữ: ‘Tôi là người đến sớm nhất mỗi buổi sáng và cũng là người rời đi muộn nhất mỗi đêm, ngày này qua ngày khác. Phải mất 17 năm và 138 ngày để tôi thành công chỉ sau một đêm.’

Tôi cảm thấy bản thân mình hoàn toàn giống như vậy. Mỗi ngày nhìn thấy câu nói ấy trong phòng tập, tôi gần như muốn rơi nước mắt, vì nó quá mạnh mẽ và chân thật. Tôi cũng khao khát đạt được điều mà anh ấy đã làm được, chỉ là theo cách của riêng mình trong một lĩnh vực thể thao khác”, Ferreira chia sẻ.

Ferreira cho biết hình ảnh Messi nâng cao chiếc cúp World Cup 2022 đã trở thành động lực lớn nhất đối với anh trước Olympic Milano-Cortina: “Tôi và bố đều là fan cuồng của Messi. Khi anh ấy vô địch World Cup, bố tôi đã bật khóc, còn tôi cũng xúc động đến nghẹn ngào. Tôi rất đồng cảm với Messi, bởi có thể đó là chức vô địch World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của anh ấy. Và khi bước vào kỳ Thế vận hội này, tôi cũng có cảm giác y hệt. Đây là cơ hội cuối cùng của bản thân, nên tôi muốn cống hiến tất cả. Vì thế, tôi luôn cầu nguyện cùng thần tượng Messi và tin rằng anh ấy đang tiếp thêm sức mạnh cho tôi”.

Chung kết halfpipe nam diễn ra đầy kịch tính khi vận động viên trẻ người Estonia Henry Sildaru tạm dẫn đầu với 90,50 điểm sau lượt chạy thứ hai. Điều đó đồng nghĩa Ferreira chỉ còn một cơ hội duy nhất để vượt lên.

Thay vì căng thẳng, anh lại bước vào lượt trượt cuối cùng với sự bình tĩnh hiếm thấy.

Messi bên chiếc cúp vàng World Cup mơ ước. (Nguồn: Getty)

“Huấn luyện viên và người bạn thân Lyman Currier nói rằng tôi có thể làm được. Và tôi biết thời khắc của mình đã đến”, anh kể lại.

Niềm tin ấy giúp Ferreira thực hiện hoàn hảo phần thi quyết định, giành chiến thắng với cách biệt sít sao 0,75 điểm để hoàn tất bộ sưu tập huy chương Olympic - vàng, bạc và đồng.

“Khoảnh khắc Messi” của riêng mình

Sau chiến thắng lịch sử, Ferreira thừa nhận anh vẫn đang tận hưởng cảm giác khó tin khi giấc mơ Olympic trở thành hiện thực. “Tôi chỉ cảm thấy vô cùng vui sướng. Tôi đã thấy điều này rất nhiều lần trong giấc mơ của mình. Tôi vẫn còn sốc vì đây là sự thật”, anh nói.

Chiến thắng của Ferreira không chỉ khép lại hành trình săn vàng kéo dài nhiều năm mà còn đánh dấu “khoảnh khắc Messi” của riêng anh.

“Đây chính là khoảnh khắc Lionel Messi của tôi. Tôi rất nóng lòng được gặp anh ấy. Chúng tôi sẽ cùng nhau nhâm nhi một ly trà mate ngon lành", Ferreira chia sẻ sau khi giành chiến thắng nghẹt thở ở lượt trượt cuối cùng.