Xác định đối thủ của tuyển nữ Việt Nam ở bán kết ASEAN Cup 2025

(VTC News) -

Lượt trận cuối của bảng B ASEAN Cup nữ 2025 diễn ra tối nay 13/8 giúp đội tuyển Việt Nam xác định đối thủ. Trong cuộc cạnh tranh của 3 đội bóng, đương kim vô địch Philippines là những người bị loại.

Đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng bán kết là U23 Australia. Đội bóng của huấn luyện viên Joe Palatsides dễ dàng đánh bại Timor Leste với tỷ số 9-0, trong đó có 4 bàn thắng được ghi trong hiệp đấu đầu tiên.

Đội tuyển nữ Việt Nam là đội duy nhất toàn thắng ở vòng bảng.

Trong khi đó, ở trận đấu cùng giờ trên sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng), Philippines và Myanmar hòa nhau với tỷ số 1-1. Win Theingi Tunghi bàn mở tỷ số cho Myanmar ở phút 33. Nina Mathelus - cầu thủ 16 tuổi - gỡ hòa trong hiệp hai.

Myanmar đứng đầu bảng B giải ASEAN Cup nữ 2025 và gặp Thái Lan ở vòng bán kết. Philippines đứng thứ ba tại bảng đấu này và bị loại.

Đội đương kim vô địch không mang đến giải đấu lực lượng mạnh nhất. Philippines sử dụng nhiều cầu thủ trẻ và có tới 11 người mới lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia. Trong cả 2 trận đối đầu với các đội bóng cạnh tranh trực tiếp suất vào bán kết, Philippines đều không thắng (hòa 1, thua 1).

Đội tuyển Việt Nam đấu trận bán kết với U23 Australia vào ngày 16/8. Trận đấu diễn ra lúc 20h trên sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng). Trước đó, đội tuyển Thái Lan và Myanmar đối đầu nhau lúc 16h cũng tại sân đấu này.

Đội tuyển nữ Việt Nam gặp U23 Australia ở bán kết ASEAN Cup 2025.