Huế có tân Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(VTC News) -

Sáng 3/9, UBND TP Huế tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ, trong đó có quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ công bố các quyết định của Chủ tịch UBND TP Huế.

Theo đó bà Trần Thị Hoài Trâm (Giám đốc Sở Du lịch cũ) được điều động và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố. Thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

Ông Lê Minh Nhân (Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cũ ) được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố. Đây là sở mới được tái thành lập sau khi hợp nhất Sở Văn hóa và Thể thao với Sở Du lịch TP Huế.

Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND TP Huế trao quyết định bổ nhiệm cho ông Lê Minh Nhân (Giám đốc Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch) cùng các Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch. (Ảnh: Ngọc Hiếu)

Chủ tịch UBND thành phố Huế cũng bổ nhiệm các ông, bà: Nguyễn Huy Hiển, Bùi Thanh Dũng, Nguyễn Thiên Bình và Dương Thị Thu Truyền giữ chức Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố. Thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

Ông Văn Anh Tuấn (thành viên bộ phận nghiên cứu chuyên đề giúp việc Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng) được tiếp nhận đến công tác tại Văn phòng UBND TP Huế và bổ nhiệm giữ chức Phó chánh Văn phòng UBND TP Huế.

Trao quyết định và giao nhiệm vụ cho các cán bộ được bổ nhiệm, Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh đề nghị các đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức, bảo đảm công việc không bị gián đoạn, nhất là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sau khi hợp nhất.

Ông Lê Trí Thanh cũng yêu cầu Sở Ngoại vụ nâng cao chất lượng công tác đối ngoại, đáp ứng yêu cầu mở rộng quan hệ hợp tác và thu hút đầu tư; Văn phòng UBND thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc lãnh đạo thành phố.

Chủ tịch UBND TP Huế đề nghị các cán bộ nhận nhiệm vụ mới chủ động phát huy năng lực, khắc phục hạn chế, giữ tinh thần cầu thị, lắng nghe và phối hợp với đồng nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.