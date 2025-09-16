Trực tiếp: Quân đội Israel bắt đầu chiến dịch trên bộ chiếm đóng Thành phố Gaza

Số người thiệt mạng ở khu phố Daraj tăng lên 20 người Nguồn tin của Al Jazeera từ cơ quan dịch vụ khẩn cấp Gaza báo cáo số người chết trong vụ đánh bom của Israel vào khu dân cư Daraj ở trung tâm thành phố Gaza tăng lên 20.

Ảnh: Người dân Palestine chạy trốn khi Israel bao vây thành phố Gaza Người dân Palestine buộc phải di tản về phía nam sau khi Israel mở rộng hoạt động tấn công vào thành phố Gaza. (Ảnh: Reuters) Quan chức quân đội Israel ước tính có khoảng 40% cư dân chạy trốn khỏi thành phố Gaza sau khi quân đội tiến sâu hơn vào trung tâm thành phố. (Ảnh: Reuters) Những người Palestine di tản khác ở al-Mawasi nói với tờ Al Jazeera rằng họ lo ngại ​​sẽ sớm bị đẩy về phía nam, hướng vào Ai Cập. (Ảnh: Reuters)

Lực lượng mặt đất Israel đang di chuyển sâu vào thành phố Gaza Tờ Reuters dẫn lời quan chức Israel cho biết lực lượng mặt đất của nước này đang tiến sâu hơn vào thành phố Gaza và di chuyển về phía trung tâm. Hiện tại, quân đội Israel sẵn sàng tiếp tục các hoạt động cần thiết để đánh bại lực lượng Hamas. Quân đội Israel cũng dự định tiến hành hoạt động ở thành phố Gaza một cách nhanh chóng và ưu tiên sự an toàn của con tin cùng thường dân.

Israel dùng robot mang thuốc nổ (Ảnh: Reuters) Khu vực Tel Al-Hawa ở phía tây nam thành phố Gaza đang chứng kiến ​​các hoạt động ném bom và phá hủy dữ dội nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu, các nhân chứng cho biết. Lực lượng Israel đang sử dụng robot mang thuốc nổ. Các mảnh vỡ và mảnh vụn từ những vụ nổ mạnh này đã rơi xuống cách đó hàng trăm mét.

Tướng quân đội Israel kêu gọi ngừng bắn Tại cuộc họp trước đó vào cuối Chủ nhật với các quan chức an ninh về cuộc tấn công Thành phố Gaza, Tổng Tham mưu trưởng Eyal Zamir đã thúc giục ông Netanyahu theo đuổi một thỏa thuận ngừng bắn, theo ba quan chức Israel. Các gia đình con tin trong khi đó tập trung bên ngoài nhà riêng của ông Netanyahu ở Jerusalem vào cuối ngày thứ Hai khi tin tức về các cuộc không kích tăng cường ở Gaza được lan truyền. "Những người thân yêu của chúng tôi ở Gaza đang bị Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ném bom theo lệnh của Thủ tướng. Thủ tướng đã quyết định điều động binh sĩ IDF đến các khu vực nơi người thân của chúng tôi đang ở, những người có thể bị thương và không thể trở về an toàn", Anat Angrest, con trai Matan của một trong số 20 con tin được cho là vẫn còn sống, cho biết. "Ông ta đang làm mọi cách để đảm bảo không có thỏa thuận nào được đưa ra và không để họ trở về". Hamas đã tấn công Israel vào tháng 10/2023, giết chết 1.200 người và bắt giữ khoảng 251 con tin, theo thống kê của Israel. Chính quyền Israel cho biết 20 trong số 48 con tin còn lại ở Gaza vẫn còn sống. Cơ quan y tế Gaza cho biết cuộc tấn công quân sự tiếp theo của Israel nhằm vào Hamas đã khiến hơn 64.000 người Palestine thiệt mạng, trong khi một tổ chức giám sát nạn đói toàn cầu cho biết một phần của vùng đất này đang phải hứng chịu nạn đói. Israel hiện kiểm soát khoảng 75% diện tích Gaza.