Honda Việt Nam trao 1,8 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một năm học 2026-2027

(VTC News) -

Ngày 28/9, Honda Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an triển khai chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một trên toàn quốc trong năm học 2026-2027.

Chương trình có tên “Đội mũ xinh bảo vệ chúng mình”, kết hợp trao mũ bảo hiểm đạt chuẩn với các hoạt động hướng dẫn kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn dành cho học sinh và phụ huynh.

Theo kế hoạch, khoảng 1,8 triệu mũ bảo hiểm sẽ được phát cho học sinh trên toàn quốc, đồng thời chương trình cũng sẽ đào tạo kiến thức an toàn giao thông cho 1,8 triệu học sinh và 350.000 phụ huynh.

Chương trình này là sự tiếp nối của hoạt động trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một mà Honda Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai từ năm 2018.

Mục tiêu chính là hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm cho học sinh ngay từ những năm đầu đi học, đồng thời trang bị cho các em kiến thức và kỹ năng nhận biết, phòng tránh các tình huống nguy hiểm khi tham gia giao thông.

Trong năm học 2026-2027, toàn bộ học sinh lớp Một trên cả nước sẽ được nhận mũ bảo hiểm đạt chuẩn. Các hoạt động đào tạo cũng sẽ được mở rộng tới phụ huynh, tập trung vào những kiến thức và kỹ năng cần thiết khi đưa trẻ tham gia giao thông bằng xe máy.

Sự kiện đầu tiên trong chuỗi chương trình năm nay đã diễn ra vào ngày 28/9 tại Trường Tiểu học Ngọc Lâm, Hà Nội, với sự tham gia của nhiều đại diện từ các cơ quan chức năng và Honda Việt Nam.

Sau gần 9 năm triển khai, chương trình đã cung cấp gần 14 triệu mũ bảo hiểm trên toàn quốc và tỷ lệ trẻ em đội mũ bảo hiểm đã tăng lên 89% vào năm 2026.

Chương trình năm nay tiếp tục tập trung vào việc đảm bảo học sinh lớp Một được trang bị mũ bảo hiểm đạt chuẩn và tăng cường giáo dục về an toàn giao thông cho cả trẻ em và phụ huynh.

Việc kết hợp hai hoạt động này được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao nhận thức về an toàn giao thông, đồng thời bảo vệ trẻ khi di chuyển bằng xe máy.

Ngoài chương trình dành cho học sinh lớp Một, Honda Việt Nam cũng sẽ phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam và các thành viên dự án “Việt Nam 2000” để triển khai thêm các hoạt động về an toàn giao thông cho trẻ em.

Trong giai đoạn tiếp theo, nội dung tuyên truyền sẽ mở rộng tới nhóm trẻ dưới 6 tuổi, khuyến nghị phụ huynh trang bị mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho trẻ khi tham gia giao thông bằng xe máy.

Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm năm học 2026-2027 dự kiến sẽ được triển khai trên toàn quốc, với mục tiêu tiếp cận khoảng 1,8 triệu học sinh lớp Một và 350.000 phụ huynh.