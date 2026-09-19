Honda 'trình làng' Sh mode 2027 đạt chuẩn Euro 4, giá từ 59,68 triệu đồng

(VTC News) -

Công ty Honda Việt Nam (HVN) giới thiệu mẫu xe tay ga cao cấp Sh mode phiên bản 2027. Xe tiếp tục giữ phong cách thiết kế thon gọn đặc trưng, đồng thời có một số tinh chỉnh ở diện mạo, nâng cấp tiện ích và cải tiến hệ thống vận hành nhằm hướng tới tiêu chuẩn môi trường khắt khe hơn.

Thiết kế tổng thể Honda Sh mode 2027 với nhiều chi tiết ngoại hình được tinh chỉnh. (Ảnh: Hùng Cường)

Ở phần đầu xe, cụm đèn LED trước được tinh chỉnh họa tiết cùng dải mạ crom nối liền thân xe. Bảng đồng hồ trung tâm chuyển sang dạng màn hình tinh thể lỏng (TFT) kích thước 4,2 inch hiển thị màu, thay thế cho cụm đồng hồ cơ kết hợp màn hình đơn sắc ở đời cũ.

Hãng cũng bổ sung một số tùy chọn màu sơn mới như màu trắng đen cho bản Thể thao và bản Tiêu chuẩn, cùng màu xanh đen kết hợp biểu trưng kim loại màu vàng cho bản Đặc biệt.

Màn hình màu TFT kích thước 4,2 inch lần đầu xuất hiện trên dòng Sh mode. (Ảnh: Hùng Cường)

Nâng cấp quan trọng trên Sh mode 2027 nằm ở khối động cơ eSP. Honda tiến hành cải tiến hệ thống phun xăng điện tử và bộ lọc xử lý khí thải trên ống xả, giúp mẫu xe đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4.

HVN cho biết đã cải tiến hệ thống phun xăng điện tử nhằm tối ưu quá trình đốt cháy và hệ thống xử lý khí thải trên ống xả nhằm tăng hiệu quả kiểm soát các chất phát thải. Những nâng cấp này giúp kiểm soát hiệu quả hơn sự hình thành và phát thải các chất như CO, HC và NOx - những tác nhân gây ô nhiễm không khí và hình thành bụi mịn.

Nhờ đó, so với phiên bản trước, Sh mode mới không chỉ tối ưu hiệu suất vận hành và khả năng tiết kiệm nhiên liệu mà còn giảm đến khoảng 40% lượng khí thải ra môi trường, thể hiện cam kết của HVN trong việc mang đến những sản phẩm thân thiện hơn với môi trường, đồng thời góp phần kiến tạo một tương lai giao thông xanh và sạch hơn.

Khối động cơ eSP được nâng cấp hệ thống xử lý khí thải đạt chuẩn Euro 4. (Ảnh: Hùng Cường)

Bên cạnh đó, khung dập hàn eSAF do Honda phát triển có trọng lượng nhẹ và độ bền cao được duy trì áp dụng trên Sh mode mới giúp tạo cảm giác lái đầm chắc, ổn định.

Về tiện ích và an toàn, xe được bổ sung tính năng cảnh báo quên tắt khóa trên cụm chìa khóa thông minh, giảm thiểu rủi ro cạn ắc-quy. Cổng sạc điện thoại ở hộc chứa đồ phía trước nâng cấp lên chuẩn USB-C. Cốp chứa đồ dưới yên duy trì thể tích 18,5 lít.

Hộc để đồ phía trước bên trái dạng nắp mở, tích hợp cổng sạc USB và hộc đựng đồ dung tích lớn. (Ảnh: HVN)

Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) bánh trước tiếp tục xuất hiện trên các phiên bản Cao cấp, Đặc biệt và Thể thao, trong khi bản Tiêu chuẩn trang bị hệ thống phanh kết hợp (CBS).

HVN cho biết công nghệ ABS giúp ngăn chặn tình trạng bó cứng bánh xe khi phanh, hỗ trợ duy trì sự ổn định và cân bằng của xe, đặc biệt trong trường hợp phanh gấp ở tốc độ cao hoặc trên đường trơn ướt, mang lại cảm giác an tâm của người dùng khi vận hành.

Cụm đèn hậu LED được thiết kế tinh xảo, mang lại diện mạo sang trọng và thời thượng từ phía sau. (Ảnh: Hùng Cường)

Theo kế hoạch, Honda Sh mode 2027 chính thức mở bán từ ngày 2/10/2026 tại hệ thống đại lý ủy nhiệm trên toàn quốc. Mức giá bán lẻ đề xuất áp dụng thuế giá trị gia tăng 8% dao động từ 59,68 triệu đến 66,36 triệu đồng tùy phiên bản; đối với mức thuế 10%, giá bán dao động từ 60,79 triệu đến 67,59 triệu đồng.