Hỗn chiến vì chiếc micro của quán karaoke, 6 người bị tạm giữ

(VTC News) -

Công an phường Bồ Đề (Hà Nội) tạm giữ hình sự 6 người để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng liên quan vụ ẩu đả tại khu vực ngã tư chợ Ngọc Thụy.

Thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 11/10, một nhóm khách đến hát tại quán karaoke trên phố Ngọc Thụy. Khi ra về, Phan Mạnh Hùng (SN 1990, trú tại xã Khoái Châu, Hưng Yên) mang theo micro của quán.

Phát hiện sự việc, chủ quán Nguyễn Minh Tuấn cùng hai nhân viên là Trần Văn Toản và Nguyễn Hải Dương đuổi theo yêu cầu trả lại micro. Hai bên sau đó xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát.

Hiện trường vụ việc.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định những người liên quan gồm Hồ Huy Hào (SN 1995, trú tại xã Kim Hoa, Hà Tĩnh), Phan Mạnh Hùng, Trần Văn Toản (SN 2000, trú tại xã Hiệp Cường, Hưng Yên), Nguyễn Hải Dương (SN 1996, trú tại xã Tân Minh, Ninh Bình), Nguyễn Minh Tuấn (SN 1962, trú tại phường Bồ Đề), Nguyễn Ngọc Huy (SN 2003, trú tại xã Hiệp Cường, Hưng Yên) cùng một số người khác.

Công an phường Bồ Đề tạm giữ hình sự 6 người gồm Hồ Huy Hào, Phan Mạnh Hùng, Trần Văn Toản, Nguyễn Hải, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Ngọc Huy để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Vụ việc đang được xác minh, làm rõ vai trò, hành vi của từng người để xử lý theo quy định.