Hơn 500 triệu đồng từ bạn đọc giúp ông Cháng Kim Sinh phẫu thuật gãy đốt sống cổ

(VTC News) -

Ngày 23/10, nhà báo Ngô Văn Hải, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Điện tử VTC News, cùng chính quyền địa phương xã Nấm Dần, tỉnh Tuyên Quang đến thăm và trao tận tay số tiền ủng hộ của bạn đọc cho gia đình ông Cháng Kim Sinh - người vừa trải qua ca phẫu thuật chấn thương gãy đốt sống cổ, tụ máu vùng tủy cổ.

Trước đó, gia đình ông Sinh gần như kiệt quệ khi biến cố xảy ra. Cả nhà phải vay mượn khắp nơi mới được 20 triệu đồng để cứu lấy tính mạng người cha già. Anh Cháng Văn Nghiêm, con trai ông Sinh, chỉ biết khóc bên hành lang bệnh viện, cầu xin được cứu cha trong vô vọng.

Sự đồng cảm của hàng nghìn độc giả đã tạo nên phép màu - tổng số tiền ủng hộ gửi về cho gia đình ông Sinh lên đến 518.116.391 đồng. Toàn bộ số tiền được chuyển đến anh Cháng Văn Nghiêm để lo viện phí và trang trải sinh hoạt trong suốt thời gian ông Sinh nằm viện.

Hơn 500 triệu đồng từ bạn đọc giúp ông Cháng Kim Sinh.

Sau ca phẫu thuật và thời gian hồi phục, ông Sinh có thể đi lại nhẹ, nói chuyện được, dù di chứng để lại vẫn nặng nề: tay yếu, cử động khó khăn, việc sinh hoạt hằng ngày còn nhiều hạn chế.

“Tôi cảm ơn tấm lòng của quý độc giả Báo Điện tử VTC News. Nhờ tình cảm và sự giúp đỡ ấy, tôi mới có thể giữ được mạng sống của mình”, ông Sinh xúc động chia sẻ.

Hiện vợ chồng ông Sinh sống trong căn nhà gỗ tạm 30m² cũ kỹ, mái fibro xi măng mục nát, mưa dột phải che bằng áo mưa. Anh Cháng Văn Nghiêm - con trai sống cùng – vẫn ngày ngày làm nương rẫy để nuôi gia đình.

Căn nhà gỗ tạm bợ của gia đình ông Cháng Kim Sinh.

Câu chuyện về gia đình ông Cháng Kim Sinh được Báo điện tử VTC News đăng tải trong bài viết “Con khóc ròng bên hành lang viện, cầu xin cứu người bố nằm liệt vì tai nạn”.

Sau cú ngã lúc nửa đêm ở khu vực vắng người, ông được đưa đến bệnh viện địa phương, rồi chuyển gấp lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Kết quả chẩn đoán khiến cả nhà bàng hoàng, ông bị gãy đốt sống cổ, tụ máu vùng tủy cổ, nếu không phẫu thuật khẩn cấp có thể liệt toàn thân hoặc tử vong. Ông còn bị thêm bệnh thoái hóa cột sống lâu năm, ca mổ càng trở nên nguy hiểm.

Cả đời ông Sinh gắn bó với ruộng nương, trồng ngô, khoai, sắn - vừa để ăn, vừa nuôi vài con gà, con vịt làm kế sinh nhai. Nay, dù sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng trong căn nhà nhỏ giữa sườn đồi, niềm hy vọng đã trở lại nhờ những tấm lòng nhân ái từ khắp mọi miền.

Hàng trăm lời động viên, chia sẻ và những khoản tiền hỗ trợ đã được gửi tới, tiếp thêm sức mạnh để ông Sinh có thêm kinh phí chữa bệnh.