Trao hơn 354 triệu đồng đến bác sĩ bị suy thận giai đoạn cuối

(VTC News) -

Đại diện Báo Điện tử VTC News cùng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trao số tiền hơn 350 triệu đồng đến bác sĩ Sầm Thành Tài.

Ngày 17/10, đại diện Báo Điện tử VTC News phối hợp cùng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trao số tiền hơn 354 triệu đồng đến bác sĩ Sầm Thành Tài, sinh năm 1993, là người dân tộc Thái quê ở bản Nhang Thắm (Nghệ An).

Bác sĩ Tài là nhân vật trong bài viết: “Bác sĩ từ chối phố thị về miền núi cứu người nghèo nay nằm viện chờ ghép thận”, đăng tải ngày 12/9.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Y khoa Vinh năm 2019, anh từ chối cơ hội làm việc tại thành phố để về công tác tại vùng núi quê nhà. Anh từng làm việc tại Trung tâm Y tế Quỳ Hợp, Trạm Y tế các xã Châu Lộc và Nghĩa Xuân, nơi điều kiện y tế còn rất thiếu thốn.

Với tinh thần tận tụy, bác sĩ Tài được người dân tin yêu, số lượt khám bệnh tăng gấp đôi chỉ sau vài tháng. Anh còn đi đến từng bản làng tuyên truyền phòng bệnh, vận động người dân bỏ thói quen dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc.

Trong đại dịch COVID-19, anh không quản ngày đêm, mưa nắng, tham gia truy vết, lấy mẫu, điều trị đến kiệt sức.

Anh Sầm Thành Tài đón nhận sự giúp đỡ của bạn đọc.

Cuối tháng 7/2025, bác sĩ Tài phát hiện mắc suy thận giai đoạn cuối. Trước đó, anh thường xuyên mệt mỏi nhưng nghĩ do làm việc quá sức. Khi cầm kết quả chẩn đoán, cả gia đình suy sụp. Là bác sĩ, anh hiểu rõ căn bệnh mình mắc phải tàn nhẫn thế nào và chỉ có ghép thận mới là hy vọng sống sót.

Hiện bác sĩ Tài chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Tuy nhiên, chi phí điều trị quá lớn khiến gia đình rơi vào khủng hoảng. Chi phí ghép thận lên đến hơn 1 tỷ đồng, trong khi thu nhập của vợ chồng anh chủ yếu từ lương công chức, lại đang phải nuôi hai con nhỏ và phụng dưỡng cha mẹ.

Vợ anh - chị Bích, vừa sinh con thứ hai, phải gồng gánh mọi lo toan trong khi chồng đang từng ngày chống chọi với bệnh tật. Gia đình rất cần sự chung tay giúp đỡ để bác sĩ Tài có cơ hội tiếp tục sống và cống hiến.

Sau khi bài viết về hoàn cảnh bác sĩ Tài được đăng tải, nhiều bạn đọc, nhà hảo tâm đã động viên, giúp đỡ. Thông qua tài khoản Báo Điện tử VTC News, nhiều mạnh thường quân gửi số tiền 354.971.231 đồng hỗ trợ bác sĩ Sầm Thành Tài.

Đón nhận tấm lòng bạn đọc giúp đỡ, anh xúc động nói lời cảm ơn. “Số tiền được giúp đỡ vô cùng quý báu, tôi sẽ để toàn bộ số tiền được giúp đỡ để làm kinh phí tiếp tục điều trị bệnh. Gia đình tôi xin trân trọng cảm ơn”, anh Tài nói.