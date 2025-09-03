  • Zalo

Hơn 50 trường đại học xét tuyển bổ sung 2025, 15 điểm đã đỗ

Thí sinh chưa trúng tuyển đại học năm 2025 lưu ý cơ hội xét tuyển bổ sung của hơn 50 trường đại học trên cả nước, trong đó có nhiều trường top đầu.

Trường Đại học Sư phạm TP.HCM xét tuyển bổ sung ngành Công nghệ Giáo dục, Công nghệ thông tin cùng các ngành ngoại ngữ: Ngôn ngữ Nga, Pháp, Nhật, Hàn Quốc, Quốc tế học. Trường xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, kết quả học bạ kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt năm 2024, 2025, nhận hồ sơ từ ngày 3/9-16/9.

Lần đầu tiên trong khoảng 10 năm trở lại đây, trường Đại học Y Hà Nội thông báo xét tuyển bổ sung với 80 chỉ tiêu ngành Công tác xã hội. Cụ thể, trường xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT. Các tổ hợp xét tuyển gồm A00 (Toán, Lý, Hóa), B00 (Toán, Hóa, Sinh), B08 (Toán, Sinh, tiếng Anh). Ngưỡng nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ 17 điểm.

Thí sinh có nguyện vọng vào trường nộp hồ sơ trực tiếp từ 8h ngày 3/9 đến 16h ngày 12/9. Hồ sơ gồm một bản sao công chứng giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT cùng bản sao chứng chỉ ngoại ngữ, giải quốc gia, quốc tế (nếu có).

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo tuyển sinh bổ sung cho các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh như: Kế toán, Khoa học máy tính, Du lịch, Quản trị khách sạn,... Trường nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến từ ngày 1/9 đến 10/9.

Thông báo của trường Đại học Hòa Bình, năm nay nhà trường xét tuyển bổ sung đợt 2 ở 20 ngành, với phương thức xét học bạ và điểm thi tốt nghiệp THPT. Các ngành đều có mức điểm 15, cá biệt một số ngành ở mức 19-20,5 điểm.

Thí sinh và phụ huynh tham khảo thông tin các trường xét tuyển bổ sung năm 2025 để có cơ hội trúng tuyển.

STTTrườngChi tiết xét tuyển bổ sung
1Đại học Công thương TP.HCMTại đây
2Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà NộiTại đây
3Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà NộiTại đây
4Học viện Hàng không Việt NamTại đây
5Đại học PhenikaaTại đây
6Đại học CMCTại đây
7Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà NộiTại đây
8Đại học Văn LangTại đây
9Đại học Ngoại ngữ tin học TP.HCMTại đây
10Đại học Công nghiệp VinhTại đây
11Đại học Công nghiệp Việt TrìTại đây
12Đại học Bà Rịa Vũng TàuTại đây
13Đại học FPTTại đây
14Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà NộiTại đây
15Đại học Tôn Đức ThắngTại đây
16Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà NộiTại đây
17Đại học Hòa BìnhTại đây
18Đại học Quốc tế Hồng BàngTại đây
19Đại học Tân TạoTại đây
20Đại học Bách khoa TP.HCMTại đây
21Đại học Nha TrangTại đây
22Đại học Đông ĐôTại đây
23Đại học Nguyễn Tất ThànhTại đây
24Đại học Công nghệ TP.HCMTại đây
25Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCMTại đây
26Đại học Hùng VươngTại đây
27Đại học Hải DươngTại đây
28Đại học Đồng ThápTại đây
29Học viện Hậu cần (hệ dân sự)Tại đây
30Đại học Quốc tế Sài Gòn Tại đây
31Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP.HCMTại đây
32Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị Tại đây
33Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanhTại đây
34Đại học Bình DươngTại đây
35Đại học Y Hà NộiTại đây
36Đại học Công nghiệp Hà NộiTại đây
37Đại học Duy TânTại đây
38Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa Tại đây
39Đại học Tài nguyên và môi trường TP.HCMTại đây
40Đại học Tài chính - Kế toánTại đây
41Đại học Dầu khí Việt Nam Tại đây
42Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam ĐịnhTại đây
43Đại học Hồng Đức Tại đây
44Đại học Trà Vinh Tại đây
45Đại học Thủ Dầu MộtTại đây
46Đại học Bạc LiêuTại đây
47Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội Tại đây
48Đại học Hòa BìnhTại đây
49Đại học Lao động - Xã hộiTại đây
50Đại học Nông Lâm Thái NguyênTại đây
51Đại học Tây ĐôTại đây
52Đại học Sư phạm TP.HCMTại đây

17h ngày 2/9 hệ thống xác nhận nhập học trực tuyến của Bộ GD&ĐT đã đóng. Nếu không thực hiện việc xác nhận nhập học, thí sinh coi như từ bỏ nguyện vọng đã trúng tuyển và bị huỷ kết quả.

Các trường chưa đủ sinh viên có thể tuyển bổ sung nhiều đợt, kéo dài đến tháng 12. Thí sinh được đăng ký nếu không trúng tuyển hoặc không xác nhận nhập học trường nào. Thí sinh đã trúng tuyển và xác nhận nhập học không được xét tuyển bổ sung, trừ các trường hợp được thủ trưởng cơ sở đào tạo cho phép không nhập học.

